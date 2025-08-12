Trump podaljšal trgovinsko premirje s Kitajsko za dodatnih 90 dni

V nadaljevanju preberite:

Ni bilo prvič, da je veliki trgovinski pogajalec Donald Trump v zadnjem trenutku spreminjal carinske roke. Danes bi se moralo izteči 90 dnevno trgovinsko premirje s Kitajsko, a ga je ameriški predsednik tik pred zdajci podaljšal za dodatnih 90 dni. Brez odloga bi azijski gospodarski velesili poleg osnovnih desetodstotnih carin in tistih, povezanih z izvozom sestavin za proizvodnjo fentanila, grozil dvig carin na osemdeset in več odstotkov za številne izdelke, ki so se znašli na udaru že med prvim Trumpovim mandatom.