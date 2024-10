Trump ponovno na kraju zločina

Ponovno v pensilvanskem Butlerju, kjer je 13.julija skoraj izgubil življenje, je Donald Trump predstavil ideje za morebitni drugi predsedniški mandat. Poleg podpredsedniškega kandidata J.D.Vancea ga je na javni kmetiji Butler Farm Show spremljal Teslov, x-ov, Starlinkov in SpaceX-ov Elon Musk, ki naj bi v njegovi administraciji skrbel za reforme.

Operni pevec Christopher Macchio je najprej zapel Schubertovo Ave Mario za Coreya Comperatora, ki so ga julija s sosednje strehe ubili streli dvajsetletnega Thomasa Matthewa Crooksa. Atentator, ki ga je takoj zatem ubil ostrostrelec tajnih služb, je zadel tudi Trumpovo uho in podoba okrvavljenega ponovnega republikanskega predsedniškega kandidata z dvignjeno pestjo, ki se je za las izognil smrti, je že del ameriške zgodovine.

Trumpa podpira Elon Musk. FOTO: Jim Watson/Afp

Še bolj bo, če se bo 45. predsedniku posrečil ponoven vstop v Belo hišo in Donald Trump je videti optimističen. Pensilvanija je ena najpomembnejših nihajočih zveznih držav volitev 5. novembra, del delavskega razreda pa tudi tam prisluhne njegovim obljubam vračanja proizvodnje domov. Temelj novega blagostanja naj bi bilo podeseterjeno pridobivanje fosilnih goriv, ki jih ima v obilici tudi država na severovzhodu gorovja Apalači. Trump poleg tega obljublja komaj petnajstodstotni davek na podjetja poleg že znanega recipročnega obravnavanja držav, ki na ameriške izdelke nabijajo carine.

Elon Musk meni, da je Trumpova zmaga nujna za ohranitev demokracije. Verjame, da bodo ZDA v nasprotnem primeru postale enostrankarska socialistična država, »kot se je zgodilo v Kaliforniji«, kjer so pravkar prepovedali zahteve po identifikaciji z osebnih dokumentov med volitvami. Po tej teoriji hočejo demokrati zmagati z glasovi deset do dvajset milijonov tujcev, ki so jim v minulih treh letih omogočili v državo. Trump zatrjuje, da je med njimi trinajst tisoč morilcev, neznano kam naj bi izginilo več kot 300 tisoč otrok.

Tudi na tem Trumpovem zborovanju se je zbrala velika množica. FOTO: Kevin Dietsch Getty Images Via Afp

Na Trumpovem zborovanju so demokratsko administracijo Joeja Bidna in demokratske predsedniške kandidatke Kamale Harris ostro napadli tudi zaradi odnosa do območij, ki jih je grozovito prizadel orkan Helene. Zanje naj bi zmanjkalo denarja prav zaradi pomoči migrantom, ZDA pa poleg tega z desetinami milijard dolarjev pomagajo številnim državam sveta. Prve dni so zvezne oblasti prepovedovale celo zasebno pomoč prizadetim območjem, med drugim oskrbovanje s satelitskim internetom Elona Muska. Republikanski kongresniki napovedujejo zaslišanja.

Demokrati še naprej stavijo, da bo podpredsednica Kamala Harris zmagala že zato, ker ni mnogim neznosni Trump, številne volivce pa moti pomanjkanje podrobnosti o njenih programih v Beli hiši. Bojijo se, da bo nadaljevala s politiko dosedanje administracije, ki je prinesla hudo draginjo in druge težave Demokratska prvakinja ima zaradi zagovarjanja pravice do splava še naprej močno podporo žensk, moški, tudi številni temnopolti in južnoameriški, pa se obračajo k Trumpu. Ta še vedno verjame, da so mu bile zadnje predsedniške volitve ukradene, nasilja na 5.november pa se ne bojijo le republikanci, ampak tudi demokratski predsednik Joe Biden.