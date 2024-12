Elon Musk v vlogi glavnega Trumpovega reformatorja

V nadaljevanju preberite:

Leta 2017 je Elon Musk označil Donalda Trumpa za »prevaranta« in »enega najboljših bleferjev na svetu«. Danes je na Trumpovem posestvu Mar-a-Lago znan kot stric Elon in je v najožjem krogu novoizvoljenega predsednika. Pred kratkim sta skupaj spremljala izstrelitev rakete. Zavezništvo med vodilnim politikom in najbogatejšim človekom na svetu ustvarja koncentracijo moči, ki jo oba želita uporabiti z eksplozivnim učinkom in poskrbeti za zmanjšanje birokracije, rušenje uveljavljenih liberalnih prepričanj in deregulacijo v imenu rasti.

Trump ima mandat za izvajanje takšnih sprememb. Kljub gospodarski moči ZDA so številni na Main Streetu, Wall Streetu in v Silicijevi dolini razočarani nad razsipnostjo in nesposobnostjo ameriške vlade. In to upravičeno. Država potrebuje prenovo. Vendar lahko reforma pod vodstvom Muska povzroči nov problem: nastanek nevarne in skorumpirane oligarhije.