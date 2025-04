Trump zavrnil ponudbo Bruslja in od EU zahteva 350 milijard dolarjev

Ameriški predsednik Donald Trump je postavil pogoje za odpravo carin, ki jih je uvedel proti Evropski uniji (EU). Zahteva, da Evropska unija od ZDA kupi za 350 milijard dolarjev energije, toliko, kolikor ima ZDA trgovinskega primanjkljaja z EU.

Trump je na nedavni tiskovni konferenci v Beli hiši izrazil svoje nezadovoljstvo z evropsko ponudbo carin »zero-for-zero«, ki bi odpravila carine na avtomobile in industrijske izdelke med ZDA in EU. Po njegovem mnenju ta ponudba ni zadostna.

»Eden od načinov, kako lahko to hitro in enostavno odpravimo, je, da kupijo našo energijo,« je dejal Trump. Predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen in komisar za trgovino Maroš Šefčovič sta že prej nakazala, da predlog najbrž ne bo sprejet, Trumpova neposredna zavrnitev pa je to le še potrdila.

Trump je med novinarsko konferenco poudaril, da presežek vidi kot neke vrste izkaz poslovnega uspeha. Poleg tega je izrazil pripravljenost na dogovor z Evropsko unijo, če bo ta zavezana k zmanjšanju trgovinskega primanjkljaja z nakupom več ameriške energije. Ideja o nakupu ameriške energije ni nova; von der Leynova je že ob Trumpovi ponovni izvolitvi predlagala večji nakup ameriškega utekočinjenega zemeljskega plina (LNG).

Trump: EU naj spusti svoje standarde

Donald Trump je na vprašanje, ali so njegove globalne carine trajne ali zgolj taktika za pogajanja, odgovoril, da so lahko trajne, lahko pa se bo o njih tudi pogajalo, saj ZDA potrebujejo več kot le carine.

Med novinarsko konferenco je Trump omenil tudi, da želi, da Evropska unija zmanjša svoje standarde, da bi več ameriških izdelkov lahko vstopilo na evropski trg. Te ukrepe je označil kot »nemonetarne carine«, ki otežujejo prodajo ameriških izdelkov v Evropi. »Postavljajo pravila in predpise, ki so namenjeni samo enemu razlogu: da ne morete prodati svojega izdelka v teh državah,« je dejal Trump.

Trump tvega svoj »trenutek Liz Truss«, opozarjajo nemški ekonomisti Nemški poslovni dnevnik Handelsblatt poroča, da bi lahko Donald Trump s svojo trgovinsko politiko tvegal »trenutek Liz Truss« — torej hiter politični zlom zaradi ekonomskih odločitev. Ugledna ekonomistka Ulrike Malmendier opozarja, da bi lahko carine sprožile gospodarsko krizo, a za razliko od Velike Britanije Trumpa verjetno ne bo nihče iz njegove stranke prisilil k spremembi smeri. »Če bi Trump spremenil svojo politiko, bi bilo to le zaradi lastnega uvida – ali iz strahu pred zlomom ameriškega gospodarstva,« piše časnik. Zanimivo pa je, da je Liz Truss danes velika podpornica Trumpa.

Po njegovih besedah Evropska unija postavlja tako stroge standarde, da avtomobili iz ZDA ne morejo prestati testov, kot je na primer test, kjer se na avtomobil z višine 20 čevljev spusti krogelna utež. »Že ob najmanjši udrtini avto ne ustreza. Enako bi se zgodilo z avtomobili iz Nemčije ali drugih držav,« je dejal Trump.

Evropska komisarka Ursula von der Leyen in komisar za trgovino Maroš Šefčovič sta že prej nakazala, da ni znakov, da bi bil predlog sprejet, Trumpova neposredna zavrnitev pa je to le še potrdila. FOTO: Vyacheslav Oseledko/AFP

V preteklosti je že izrazil nezadovoljstvo nad tem, da je v EU prepovedana prodaja gensko spremenjenega mesa, s tem pa Američanom onemogočen uvoz njihove govedine, o kateri Trump trdi, da je najboljša na svetu.

Stanje na evropskih borzah boljše

Ursula von der Leyen je prejšnji teden predlagala odpravo evropskih carin na avtomobile in industrijske izdelke, če bi ZDA storile enako. Kot je znano, so ZDA uvedle 20-odstotne carine za EU in najmanj desetodstotne za druge trgovinske partnerje. To je povzročilo padec na finančnih trgih po vsem svetu, pri čemer so evropske delnice doživele največje enodnevne padce od začetka pandemije covida-19. A danes je stanje na trgih boljše.

Evropski delniški trgi so zjutraj zabeležili rast in nakazali prvi odboj po ostri globalni razprodaji, ki jo je sprožila uvedba ameriških trgovinskih carin. Trgi v Veliki Britaniji in EU so se v zgodnjem trgovanju vrnili v pozitivno območje. Regionalni indeks Stoxx 600 je bil do 9:52 ure v Londonu višji za okoli 1,4 odstotka, pri čemer je bil skoraj vsak sektor in vse glavne borze v pozitivnem območju.

Lani je Evropska unija v blagovni menjavi z ZDA ustvarila skoraj 200 milijard evrov presežka (leta 2023 pa je znašal 156 milijard). Na področju storitev pa so ZDA leta 2023 imele presežek, vreden več kot 100 milijard evrov

Ursula von der Leyen v pogovorih s Pekingom

Evropski voditelji so se na Trumpovo zavrnitev odzvali z razočaranjem, saj so upali na pogajalsko rešitev. Ursula von der Leyen je poudarila, da je EU pripravljena na nadaljnja pogajanja, vendar ne bo sprejela nepoštenih pogojev. Maroš Šefčovič je dodal, da bo EU zaščitila svoje interese in se po potrebi odzvala na ameriške ukrepe.

Medtem v Bruslju uradniki končujejo priprave na prvi sveženj povračilnih ukrepov proti ameriškim carinam na jeklo in aluminij, ki naj bi bili formalno potrjeni jutri.

Evropska unija se je po Trumpovi zavrnitvi predloga za odpravo carin na avtomobile in industrijske proizvode hitro obrnila proti iskanju alternativnih diplomatskih poti za reševanje trgovinskih sporov. V tem kontekstu je von der Leynova vzpostavila dialog s kitajskim premierom Li Qiangom, s katerim sta razpravljala o trgovinskih vprašanjih in možnostih za preprečevanje nadaljnje eskalacije sporov.

Predsednica evropske komisije je v telefonskem pogovoru s kitajskim premierom poudarila življenjski pomen stabilnosti in predvidljivosti za svetovno gospodarstvo. Pozvala je k rešitvi trenutnih razmer s pogajanji in poudarila, da se je treba izogniti nadaljnjemu zaostrovanju.

V odzivu na motnje, ki so jih povzročile ameriške carine, je poudarila »odgovornost Evrope in Kitajske kot dveh največjih svetovnih trgov, da podpreta močan reformiran trgovinski sistem, ki bo svoboden, pravičen in bo temeljil na enakih konkurenčnih pogojih«.

Poudarila je ključno vlogo Kitajske pri reševanju morebitne preusmeritve trgovine zaradi carin, zlasti v sektorjih, ki so jih že prizadele svetovne preobsežne zmogljivosti. Razpravljala sta o vzpostavitvi mehanizma za spremljanje morebitne preusmeritve trgovinske menjave in zagotavljanje ustreznega odziva na morebitne spremembe.

Opozorila je tudi na nujnost strukturnih rešitev za ponovno uravnoteženje dvostranskih trgovinskih odnosov ter zagotovitev boljšega dostopa evropskih podjetij, izdelkov in storitev na kitajski trg.

Peking je prejšnji teden uvedel 34-odstotne carine na ameriške izdelke kot odgovor na Trumpovo objavo celotnega seznama tako imenovanih recipročnih carin. V ponedeljek je bila spekulacija o morebitnem premoru carin hitro zavrnjena s strani Bele hiše, Trump pa je zagrozil z zvišanjem carin na Kitajsko za dodatnih 50 odstotkov, razen če ne odpravi povračilnih carin.

Kitajsko ministrstvo za trgovino je danes ponoči sporočilo, da »odločno nasprotuje« Trumpovi grožnji o stopnjevanju carin in obljubilo, da bo sprejelo protimere za zaščito svojih pravic in interesov. Borzni trgi v Aziji in Pacifiku so bili v torek na splošno višji.