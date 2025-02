Trump zahteva svojo resolucijo o konfliktu v Ukrajini

V nadaljevanju preberite:

Če bo šlo po načrtih ameriškega predsednika Donalda Trumpa, bo varnostni svet Združenih narodov v kratkem blagoslovil ameriški predlog resolucije o Ukrajini, v katerem je mogoče najti poziv h koncu konflikta ter obžalovanje zaradi številnih žrtev. To bi lahko preglasilo predlog resolucije evropskih članic varnostnega sveta, ki je bila pripravljena v sodelovanju z Ukrajino in v kateri je bila Rusija obtožena zaradi triletne vojne, članice pa so zagovarjale ukrajinsko suverenost. Novi ameriški geopolitični interesi se kažejo tudi v svetovni organizaciji.