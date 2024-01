Trumpove grožnje Evropi in Natu

V nadaljevanju preberite:

Trump ZDA kljub preteklim grožnjam ne bo mogel izpisati iz Nata. Kongres je decembra s soglasjem obeh velikih strank sprejel določilo, ki pred tem zahteva soglasje senata. Evropske članice severnoatlantske vojaške zveze bi kljub temu morale pohiteti pri izpolnjevanju določila o dveh odstotkih bruto domačega proizvoda za obrambo, kar je največja kritika republikanskega voditelja. Le slaba tretjina članic izpolnjuje to obvezo, in čeprav je skupno bogastvo ZDA in drugih članic približno enako, zadnje za obrambo porabijo manj kot polovico ameriške vsote.