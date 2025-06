Trumpovih pet odstotkov je že skoraj pod streho

V nadaljevanju preberite:

Ko se bodo jutri v Bruslju sestali obrambni ministri držav Nata, dvomov ne bo več. Zavezništvo bo v prihodnjih letih hitro zviševalo vlaganja v ožjo in širšo obrambo. Ciljna številka vlaganj bo skladna z željo ameriškega predsednika Donalda Trumpa: pet odstotkov BDP. Predvsem v Washingtonu opozarjajo, da ne bi smeli odlašati in da se ne bi smela ponoviti zgodba z valižansko zavezo.

Številne države, tudi Slovenija, ki bo po napovedih letos med zadnjimi pri doseganju dveh odstotkov, je namreč niso obravnavale resno. »Grožnje se povečujejo in nasprotniki ne čakajo. Čim prej bi morali plačevati pet odstotkov,« je dejal veleposlanik ZDA v Natu Matthew Whitaker. Kot največjo grožnjo za evroatlantski prostor je označil Rusijo.V evropski komisiji so že pritrdili petnajstim državam, tudi Sloveniji, ki so zaprosile, da bi si za vlaganja v obrambo do leta 2028 lahko zvišale izdatke za 1,5 odstotka BDP nad mejo po pravilih EU.