Tudi na Hrvaškem pobude za vpis uporabe gotovine v ustavo

Hrvaška opozicijska stranka Most je ta teden pozvala k razmisleku o ustavni zaščiti gotovinskega plačevanja, da bi bila uporaba gotovine zagotovljena tudi v prihodnosti. V Sloveniji se za vpis uporabe gotovine v ustavo zavzema združenje Povezani smo, za to pravico pa si prizadevajo tudi v nekaterih drugih evropskih državah.

V konservativni stranki Most so v hrvaškem saboru ob pozivu k ustavni zaščiti gotovinskega plačevanja opozorili, da bi onemogočanje gotovinskega plačevanja lahko ogrozilo svobodo in zasebnost državljanov.

»Gotovina mora biti zaščitena z ustavnim pravom, posebno pri manjših zneskih plačila,« je na novinarski konferenci ta teden po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina dejal poslanec Mosta Zvonimir Troskot. Izpostavil je tudi varnostne vidike plačevanja z gotovino v primerih zlorabe ali okvare digitalnega sistema.

Ohranjanje svobode

Poslanec Marin Miletić je medtem menil, da je gotovinsko plačevanje ključno za ohranjanje svobode. »Nedopustno je, da trgovci in gostinci na Hrvaškem zavračajo gotovino. Evropska zakonodaja jasno nalaga, da so evrski bankovci in kovanci zakonito sredstvo plačila,« je dodal.

Miletić je državljane še pozval, naj prijavljajo primere zavračanja gotovinskega plačevanja v gostinskih objektih, in napovedal državljanske akcije. »Če bo nekdo zavrnil gotovino, bomo organizirali, da bo tja prišlo sto ljudi in plačalo izključno z gotovino. Če bo treba, bomo poklicali inšpekcijo,« je pojasnil.

V nekaterih evropskih državah so že začeli postopke za ustavno zaščito gotovinskega plačevanja, med njimi na Irskem, v Avstriji, Švici in Nemčiji. V Sloveniji je združenje Povezani smo novembra lani v državni zbor vložilo 56.267 podpisov za vpis pravice do uporabe gotovine v ustavo. Združenje se zavzema, da bi gotovina kot zakonito plačilno sredstvo obstala, ne glede na to, ali bo v prihodnosti morda uveden digitalni denar.