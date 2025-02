Tudi Putin ZDA ponudil svoje in ukrajinske minerale

Vladimir Putin je izrazil pripravljenost za sodelovanje z ZDA na področju izkoriščanja redkih zemeljskih mineralov, kar bi lahko prineslo številne koristi za obe državi, posledice pa bi se pokazale predvsem pri (varnosti) Ukrajine. Po poročanju Reutersa je Putin dejal, da je Rusija odprta za skupne projekte z ameriškimi partnerji, vključno z vlado in zasebnim sektorjem.

To bi lahko zmanjšalo ameriško odvisnost od Kitajske, ki trenutno nadzoruje večino svetovnih zalog teh kritičnih virov. Rusija bi si tako pridobila tudi prednost pri vojni v Ukrajini in ZDA odvrnila od ukrepanja pri ruski okupaciji ukrajinskega ozemlja.

Potencialni projekti bi lahko vključevali razvoj novih rudnikov in proizvodnih obratov za predelavo redkih zemeljskih mineralov. Putin je poudaril, da ima Rusija peto največjo zalogo teh mineralov na svetu, kar ji daje strateško prednost. Poleg tega je predlagal, da bi lahko sodelovanje vključevalo tudi prodajo aluminija, kar bi dodatno okrepilo gospodarske vezi med državama, piše Guardian.

Geopolitične posledice takšnega sodelovanja bi bile obsežne. Na eni strani bi to lahko zmanjšalo napetosti med Moskvo in Washingtonom, ki so se v zadnjih letih zaostrile zaradi različnih političnih in vojaških sporov. Po drugi strani pa bi to lahko vplivalo na globalne dobavne verige in zmanjšalo vpliv Kitajske na trgu redkih zemeljskih mineralov. Kot poroča BBC, bi sodelovanje med Rusijo in ZDA lahko tudi povečalo rusko zmožnost vplivanja na svetovne trge, kar bi imelo daljnosežne posledice za globalno gospodarstvo.

Ukrajina ima približno 5 odstotkov svetovnih zalog kritičnih surovin, vključno z grafitom, litijem in titanom, kar jo postavlja med vodilne države na tem področju. Večino tega ozemlja je okupirala Rusija. FOTO: Aris Messinis/AFP

Kljub tem potencialnim koristim pa ostajajo številne ovire. Dmitrij Peskov, tiskovni predstavnik Kremlja, je opozoril, da je pred morebitnimi gospodarskimi dogovori potrebno veliko dela za normalizacijo odnosov med državama. Kot je navedel Reuters, je reševanje ukrajinske krize še vedno ključna točka na dnevnem redu rusko-ameriških pogovorov, preden bi lahko prišlo do kakršnihkoli resnih gospodarskih dogovorov.

Visokotehnološka nujnost

Redki zemeljski minerali so postali nepogrešljivi v sodobni industriji, saj so ključni za proizvodnjo številnih visokotehnoloških izdelkov, vključno z električnimi vozili, mobilnimi telefoni in raketnimi sistemi, piše Reuters. Teh 17 elementov, ki vključujejo lantan, neodim in iterbij, omogoča izdelavo močnih magnetov, ki pretvarjajo energijo v gibanje, kar je bistveno za delovanje sodobnih naprav.

Razporeditev svetovnih rezerv redkih zemeljskih mineralov je zelo neenakomerna. Kitajska ima največje rezerve, sledijo ji Brazilija, Indija, Avstralija in Rusija, navaja ameriški Geološki zavod (USGS). Rusija ima peto največjo zalogo teh mineralov na svetu, kar ji daje pomembno strateško prednost v globalni oskrbi. Kljub temu da ima Ukrajina tudi pomembne rezerve, so mnoge od teh trenutno pod rusko okupacijo, kar dodatno otežuje dostop do njih.

Sodelovanje med Rusijo in ZDA na področju redkih zemeljskih mineralov bi lahko prineslo številne koristi za obe državi, vendar pa ostajajo politične in geopolitične ovire, ki jih bo potrebno premagati. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

V tem kontekstu je jasno, da so redki zemeljski minerali postali strateški vir, ki ne le podpira tehnološki napredek, ampak tudi oblikuje geopolitične odnose med državami. Tako Rusija kot Ukrajina imata pomembno vlogo v tej dinamiki, kar dodatno zapleta že tako napete odnose v regiji.

Ukrajinsko-ameriški pogovori o mineralih

Pogovori med Ukrajino in ZDA o dostopu do ukrajinskih mineralnih virov so dosegli pomemben napredek, vendar ostajajo številni izzivi. Po besedah Olge Stefanishyne, ukrajinske podpredsednice vlade za evropsko in evroatlantsko integracijo, so bila pogajanja »zelo konstruktivna« in so skoraj zaključena, še piše BBC.

Kljub temu je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zavrnil zahteve ZDA po 50-odstotnem deležu ukrajinskih redkih zemeljskih mineralov, kar je povzročilo napetosti med državama in Trumpovo administracijo (še bolj) nagnilo na rusko stran.

Ukrajina ima približno 5 odstotkov svetovnih zalog kritičnih surovin, vključno z grafitom, litijem in titanom, kar jo postavlja med vodilne države na tem področju. Ti minerali so ključni za proizvodnjo baterij, električnih vozil in visokotehnoloških izdelkov, kar jih naredi strateško pomembne za ZDA, ki si prizadevajo zmanjšati odvisnost od Kitajske, še navaja Guardian. Ameriška administracija si prizadeva za sklenitev dogovora, ki bi omogočil dostop do teh virov, kar bi okrepilo njihovo industrijsko in vojaško moč.

Zelenski je zavrnil zahteve ZDA po 50-odstotnem deležu ukrajinskih redkih zemeljskih mineralov FOTO: AFP

Ruska okupacija delov Ukrajine, bogatih z minerali, predstavlja velik izziv za ukrajinsko-ameriške pogovore. Po podatkih ukrajinske geološke službe je približno 63 odstotkov ukrajinskih rudnikov premoga in polovica zalog mangana, cezija, tantala in redkih zemeljskih mineralov pod ruskim nadzorom, kar zmanjšuje ukrajinske prihodke in povečuje rusko zmožnost vplivanja na globalne dobavne verige, piše Reuters. To otežuje dostop Ukrajine in njenih partnerjev do teh kritičnih virov.

Pomembnost ukrajinskih mineralnih virov za ZDA je še dodatno poudarjena zaradi nedavnih omejitev izvoza redkih zemeljskih mineralov iz Kitajske v ZDA, kar je povečalo potrebo po alternativnih virih, poroča Geološka investicijska skupina. Ukrajina je zaradi tega pod vse večjim pritiskom, da sklene dogovor z ZDA, ki bi jim omogočil dostop do teh virov in zmanjšal ameriško odvisnost od Kitajske.

Kljub napredku v pogajanjih ostajajo številni izzivi. Ukrajina vztraja, da mora vsak dogovor vključevati varnostna jamstva, kar je ključnega pomena za zaščito njihovih interesov. Poleg tega je razvoj teh virov izjemno zahteven in drag, zato Ukrajina potrebuje ameriške investicije in tehnologijo za izkoriščanje svojih naravnih virov, piše Guardian. To bi prineslo nova delovna mesta, davčne prihodke in povečalo gospodarsko stabilnost države.