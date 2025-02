Prijateljstvo brez zaupanja

V nadaljevanju preberite:

Čeprav so kitajski državni mediji­ poudarili, da je bil Vladimir Putin­ pobudnik telefonskega pogovora s Xi Jinpingom, je mogoče­ po prvih poročilih sklepati, da je kitajski predsednik precej več povedal ruskemu kolegu kot obratno.

Med drugim je z odobravanjem sprejel odnose med Kremljem in Belo hišo ter poudaril, da je Kitajska pripravljena pomagati pri mirni rešitvi ukrajinske krize, hkrati je opozoril na svojo mirovno pobudo, strnjeno­ v, kot je dejal, si-ge-ying-gai oziroma dobesedno prevedeno v 'štiri morali bi'.

»Morali bi mir in stabilnost postaviti pred sebično dobičkonosnost, morali bi umiriti razmere in ne prilivati olja na ogenj, morali bi vzpostaviti pogoje za vrnitev miru in se vzdržati zaostrovanja napetosti in morali bi zmanjšati negativen vpliv na svetovno gospodarstvo ter se vzdržati spodkopavanja stabilnosti globalnih industrijskih in dobavnih verig.« Naj spomnimo, da je Xi Jinping ta štiri načela izgovoril tudi med srečanjem z zdaj že nekdanjim nemškim kanclerjem Olafom Scholzem, ko je bil ta aprila lani na uradnem obisku v Pekingu.