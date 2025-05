Tudi Slovenci čutijo stopnjevanje Trumpovega pritiska na Harvard

V nadaljevanju preberite:

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa se je odločila, da bo še zaostrila spor z univerzo Harvard. Članici elitne bršljanove lige je prepovedala vpis tujih študentov, tistim iz drugih držav, ki trenutno obiskujejo univerzo, pa naročila, naj se prepišejo drugam oziroma tvegajo izgubo pravnega statusa v ZDA. Na Harvardu študira tudi več slovenskih državljanov. »Če bo vlada vztrajala pri svoji neutemeljeni in bizarni zahtevi, bi to bil ne le napad na Harvard, temveč tudi na celotno ameriško znanost, izobraževalni sistem in demokracijo,« nam je povedal eden od njih.