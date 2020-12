Tudi z zmaji je mogoče proizvajati električno energijo

Podjetje Skysails iz nemškega Hamburga bo že prihodnje leto kot prvo na svetu naročnikom dobavilo prve vetrne generatorje za električno energijo, ki delujejo na povsem drugačnem principu kot klasične vetrnice. Energijo vetra namreč izkoriščajo s pomočjo zmaja oziroma padala na dolgi vrvi, ki se odvija in s tem vrti generator na tleh, poroča nemški Spiegel.



​Novi vetrni generatorji imajo v primerjavi z običajnimi vetrnicami vrsto prednosti, imajo pa tudi nekaj pomanjkljivosti. Največja prednost generatorjev z zmaji je bistveno nižja cena, saj je na tleh vse potrebno vgrajeno v enem ali dveh transportnih zabojnikih, za katere niso potrebni posebni prevozi in posebna visoka dvigala. Ti generatorji v nasprotju z vetrnicami lahko izkoriščajo višinske vetrove, ki so močnejši in bolj stalni, zato lahko delujejo bistveno več časa v letu kot vetrnice. Ena od prednosti je tudi, da ne povzročajo hrupa kot vetrnice in ne ovirajo ptic.

Zmaja krmili računalnik

Generator deluje tako, da veter, ki se upira v zmaja na vrvi, s svojo močjo odvija vrv in s tem vrti generator, pri tem pa zmaja avtomatsko krmili računalnik. Ko se vrv odvije do konca – pri napravah Skysailsa je dolga okrog osemsto metrov –, se generator spremeni v motor in vrv znova navije na boben, pri tem pa porabi bistveno manj električne energije, kot je proizvede pri odvijanju vrvi. Razlika med proizvedeno energijo pri odvijanju in porabljeno pri ponovnem navijanju vrvi je neto proizvedena električna energija, ki gre v omrežje.



Pomanjkljivosti so zapleteno krmiljenje leta zmaja, hitra obraba zmaja in vrvi ter obvezno pridobivanje dovoljenj za uporabo zračnega prostora.



​Podjetje je v zadnjih dvajsetih letih tak princip uporabljalo pri razvijanju in proizvodnji majhnih vetrnih električnih generatorjev za plovila, pozneje pa so začeli razvijati tudi večji sistem za izkoriščanje energije vetra za proizvodnjo elektrike za omrežje. Njihov poskusni generator že deluje v Klixbüllu na nemški obali Severnega morja, zdaj pa so te generatorje kot prvi na svetu ponudili tudi na svetovnem trgu. Po besedah ustanovitelja podjetja Skysails Stephana Wrageja je zanimanja zanje veliko.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: