Turška blokada širitve Nata meče senco na zgodovinski vrh

V nadaljevanju preberite:

Vse manj možnosti je, da bo turška blokada članstva Finske in Švedske v zvezi Nato odpravljena pred vrhom severnoatlantskega zavezništva, ki bo potekal ta teden v Madridu. Za največje zagovornike Natove širitve na sever Evrope, v času, ko se ta spoprijema z rusko grožnjo v Ukrajini in na svojem vzhodnem krilu, bo to vsekakor razočaranje, tudi če bo zasedanje izpolnilo druga pričakovanja. V članku več o vzrokih turške blokade in zakaj je čas najverjetneje na strani Finske in Švedske.