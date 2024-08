Turške oblasti onemogočile dostop do instagrama

Turške oblasti so danes brez pojasnil blokirale dostop do družbenega omrežja instagram. Prepoved prihaja dva dni po tem, ko je visoki turški uradnik instagram obtožil cenzuriranja objav po smrti političnega vodje palestinskega gibanja Hamas Ismaila Hanije, poročajo tuje tiskovne agencije.

Turški urad za informacijsko tehnologijo in komunikacije (BTK) je na svoji spletni strani sporočil, da je z današnjim dnem onemogočil dostop do spletne strani družbenega omrežja instagram. Razloga blokade in njenega trajanja ni navedel.

Odločitev o prepovedi prihaja po kritikah direktorja komunikacij turškega predsedstva Fahretina Altuna na račun instagrama. Visoki turški funkcionar je platformo, ki je v lasti ameriškega tehnološkega velikana Meta, obtožil oviranja ljudi pri objavljanju sožalnih sporočil po smrti Hanije.

»To je zelo jasen in očiten poskus cenzure,« je v sredo na družbenem omrežju X sporočil Altun. Dodal je, da instagram za svoja dejanja ni navedel nobenih kršitev pravilnika ali drugih pojasnil.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdoğan je medtem zaradi smrti Hanije, ki je bil v domnevnem izraelskem napadu ubit v sredo v Teheranu, za danes razglasil dan žalovanja. Turčija vzdržuje dobre odnose s Hamasom, Erdoğan pa se je s Hanijo srečal aprila v Istanbulu.