Po terorističnem napadu opozorila o sistemskem rasizmu

Abdul Aziz je neoborožen napadel terorista in preprečil še več smrti. FOTO: Edgar Su/Reuters

​Vezi s slovensko skrajno desnico

Neonacistični terorist je bil obsojen na dosmrtno ječo. FOTO: Reuters

Novozelandska premierkase je javno opravičila po tem, ko je preiskava terorističnega napada, v katerem je skrajni desničar lani umoril 51 muslimanov, ugotovila, da so bile novozelandske varnostne službe »skoraj izključno« osredotočene na domnevno nevarnost islamskega terorizma.Poročilo, ki je bilo po dvajsetih mesecih priprave objavljeno v torek, sicer ugotavlja tudi, da novozelandska policija ni dovolj uspešna pri pregledovanju dovoljenj za strelno orožje, poroča britanski Guardian.»Zagotoviti moramo dovolj veliko osredotočenost na paleto groženj, ki pretijo Novi Zelandiji, in okrepiti varnost,« je dejala Ardernova in poudarila, da si vsi naseljenci v Novi Zelandiji zaslužijo sistem, ki se bo po najboljših močeh trudil za njihovo varnost.Poudarila je, da bo upoštevala vseh 44 priporočil skoraj 800 strani dolgega poročila preiskave, ki med drugim priporoča tudi ustanovitev ministrstva za etnične manjšine., imam v mošeji Al Noor, v kateri se je zgodil teroristični napad, je poudaril, da poročilo razgalja institucionalne predsodke in rasizem vladnih agencij, je poročala agencija Reuters.Preiskava sicer ni ugotovila, da bi bilo teroristični napad, ki ga je v mestu Christchruch 15. marca izvedel rasistični Avstralec, mogoče preprečiti tudi z bolj celovitim varnostnim pristopom, razen če bi na storilca pravočasno naleteli po naključju.Razen elektronskega sporočila, ki ga je storilec poslal le nekaj minut prej, preden je začel streljati na vernike v mošeji, namreč ni bilo dovolj znakov, da pripravlja napad.Storilec se je radikaliziral na spletnih forumih in youtubu, med letoma 2014 in 2017 pa je potoval po številnih državah, kjer se je domnevno družil z lokalno skrajno desnico. Leta 2016 je obiskal tudi Slovenijo, vendar policija podatkov o njegovem gibanju in delovanju v državi nima.Med neonacističnimi gibanji se je navduševal zlasti nad identitarci, ki delujejo tudi v Sloveniji pod imenom Generacija identitete. Njihov manifest je izdala založba Nova obzorja, ki je v delni lasti stranke SDS, med njihovimi vidnimi podporniki pa je tudi sekretar za državno varnostStorilec je bil avgusta letos obsojen zaradi 51 umorov, 40 poskusov umora in teroristične dejavnosti na dosmrtno ječo brez možnosti pomilostitve.