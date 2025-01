Ukrajina o dobrih novicah iz Kurska: Rusija dobiva, kar si zasluži

Ukrajina je v ruski regiji Kursk včeraj sprožila novo ofenzivo. Tako ruska kot ukrajinska stran poročata o silovitih spopadih na območju.

Rusko obrambno ministrstvo je v nedeljo sporočilo, da je ukrajinska vojska v Kursku izvedla »protinapad za ustavitev napredovanja ruskih sil«. Poročalo je o napadu ukrajinske vojaške enote blizu vasi Berdin, na katerega da so ruske sile odgovorile. Spopadi naj bi se nadaljevali.

Ukrajinska vojska operacije ni komentirala, temveč je v dnevnem poročilu navedla le, da v regiji Kursk potekajo spopadi. Je pa pred tem vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak izjavil, da prihajajo iz Kurska dobre novice in da »Rusija dobiva, kar si zasluži«. Da so bile ruske enote v Kursku napadene z več strani, česar da niso pričakovale, je na telegramu objavil tudi najvišji ukrajinski predstavnik za področje boja proti dezinformacijam Andrij Kovalenko.

O napadih ukrajinske strani po pisanju tujih tiskovnih agencij in medijev poročajo tudi Kremlju naklonjeni vojaški blogerji, ki hkrati navajajo, da se ruska vojska brani s protinapadi.

Prihaja Trump

Kijev je ofenzivo v Kursku sprožil avgusta lani in zavzel več deset krajev, a njegovo napredovanje je zastalo, ko je Moskva na območje napotila okrepitve, vključno s tisoči severnokorejskih vojakov.

Nova ukrajinska ofenziva se dogaja na kritični točki skoraj tri leta trajajoče vojne, ko si pred začetkom mandata novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa 20. januarja obe strani prizadevata okrepiti svoj pogajalski položaj.

Danes je tudi ameriški zunanji minister Antony Blinken, ki je na obisku v Seulu, dejal, da je položaj Ukrajine v Kursku velikega pomena za kakršnakoli prihodnja pogajanja.

Odhajajoča administracija predsednika Joeja Bidna, ki je Ukrajini namenila več milijard dolarjev pomoči, želi po njegovih besedah zagotoviti, da bi bila Ukrajina v najboljšem možnem položaju.

Trump je sicer kritičen do ameriške pomoči Ukrajini in je napovedal, da bo hitro končal vojno, pri čemer so nekateri njegovi svetovalci v izjavah nakazovali, da bi lahko ZDA pomoč Kijevu uporabile kot pritisk za ukrajinsko popuščanje glede ozemlja.