Izraelski premier naj bi Zelenskemu svetoval sprejetje zahtev Putina

7.50 Izraelski premier naj bi Zelenskemu svetoval predajo

Izraelski premier Naftali Benet bi naj ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu v telefonskem pogovoru v torek svetoval, da sprejme zahteve ruskega voditelja Vladimirja Putina in se preda ter tako prepreči nadaljnje žrtve, je poročal časnik Jerusalem Post, ki se sklicuje na vire v ukrajinski vladi. Zelenski je Beneta zavrnil.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem zadnjem videu obsodil Rusijo; ta naj bi preprečevala dobavo humanitarne pomoči v mesto Mariupol. FOTO: Afp

»Če bi bil ti, bi razmislil o življenju svojih ljudi in sprejel ponudbo,« bi naj Benet povedal Zelenskemu, Ukrajinec pa naj bi na to odvrnil le, da ga sliši.

Največji zaveznik ZDA na Bližnjem vzhodu Izrael v nasprotju z ameriško politiko izvajanja pritiska na Moskvo igra oziroma skuša igrati vlogo posrednika za mir v Ukrajini. Glede na poročanje izraelskega časopisa pa ta mediacija predvideva izpolnitev ultimata ruskega predsednika.

7.25 Blogerka iz fotografij bombandirane bolnišnice je rodila hčerko

Pred dvema dnevoma so svet obkrožile fotografije napadene bolnišnice v Mariupolu, pri čemer so umrle tri osebe, tudi en otrok. Na fotografijah je bila tudi blogerka Mariana Višegirskaja, ki je v visoki nosečnosti odhajala iz poškodovane stavbe. Višegirskaja je naslednji dan rodila hčerko, je sporočila njena nečakinja iz Turčije. Ukrajinski ambasador pri Združenih narodih je sporočil, da so hčerko poimenovali Veronika.

Mariana Višegirskaja po napadu na bolnišnico. FOTO: Nacionalna Policija Ukrajine

Po objavi fotografij, je sledil plaz obtožb z ruske strani, ki so navajale, da je Višegirskaja igralka, posledice napada pa so bile zrežirane. V luči zapisanega se je pri Združenih narodih oglasil Sergiy Kyslytsya, ki je včeraj popoldan pokazal fotografijo Višegirskajeve s svojo novorojenko in znova izpostavil širjenje dezinformacij s strani Rusije.

Na ruskem veleposlaništvu v Veliki britaniji so po napadu na Twitterju vztrajali pri zgodbi, da je Višegirskaja igralka. Zgodbo je preveril BBC in opozoril na širjenje zavajajočih informacij, saj so fotografije iz napadene bolnišnice pristne. Odzval se je tudi Twitter, ki je objavo ruskega veleposlaništvo odstranil.

Ruska stran je nadaljevala s svojo zgodbo in trdila tudi, da Višegirskaja ni noseča. Ukrajinska blogerka je novico o nosečnosti svojim sledilcem objavila že januarja, tedne pred ruskim vdorom v Ukrajino.

7.00 Mariupol praktično odrezan od dobave energije, primanjkuje tudi vode in hrane

Na ukrajinski vladi pravijo, da Rusija z napadi preprečuje izhod ljudi iz mesta Mariupol na jugu Ukrajine. Razmere v mestu se še zaostrujejo, oblasti trdijo, da je bilo ubitih že več kot 1500 ljudi, tisti, ki so se odločili ostati v mestu pa se soočajo z zelo nizkimi temperaturami.

Mariupol je zdaj praktično odrezan od dobave energije, primanjkuje tudi vode in hrane. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v svojem zadnjem videu obsodil Rusijo; ta naj bi preprečevala dobavo humanitarne pomoči v mesto. Zelenski je še dodal, da so se evakuacija začele še v štirih ukrajinskih mestih, predvsem zaradi stalnega ruskega obstreljevanja.