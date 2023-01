Ukrajina poroča o novih napadih na ruske položaje

V okupiranem mestu Tokmak v južni ukrajinski regiji Zaporožje je bilo v torkovi ofenzivi ubitih ali ranjenih 80 ruskih vojakov, je v sredo zvečer sporočila ukrajinska vojska, ki je po napadih v preteklih dneh poročala o več sto mrtvih in ranjenih na ruski strani. Moskva medtem uradno priznava 89 smrtnih žrtev v svojih vrstah.

Predstavnik ruske okupacijske uprave v Zaporožju Vladimir Rogov je medtem dejal, da so ukrajinske sile zadele okrožno bolnišnico v Tokmaku in da so bili v napadu ubiti vojaški zdravnik in več pacientov.

Fotografije na družbenih omrežjih prikazujejo uničeno stavbo, vendar ni mogoče potrditi, da je res šlo za bolnišnico, navaja nemška tiskovna agencija DPA, ki poudarja tudi, da niti ruskih niti ukrajinskih podatkov o številu mrtvih in ranjenih ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

Predstavniki obeh vojskujočih se strani namreč pogosto oznanjajo veliko število žrtev na nasprotni strani.

Ukrajina sicer že več dni poroča o množičnih napadih na pripadnike ruskih oboroženih sil. Po navedbah Kijeva je bilo samo v napadu na rusko vojaško zaklonišče v Makijevki v regiji Doneck v začetku tedna ubitih 400 ruskih vojakov, v drugi ofenzivi v vasi Čulakivka v regiji Herson pa 500.