Ukrajina se boji, da se je Zahod naveličal vojne

V Kijevu, kjer v zadnjem času skorajda ni opaziti, da bi v državi divjala vojna, so včeraj omejili delovanje javnega prometa, zaprli so tudi nekaj trgovskih središč. Vendar do večera silnih ruskih napadov na prestolnico, ki so jih napovedovali predsednik države Volodimir Zelenski in zahodni obveščevalci, ni bilo. Na vzhodu države je bil položaj drugačen. Najmanj 22 ljudi je bilo ubitih, 50 pa ranjenih v ruskem raketnem napadu na ukrajinsko železniško postajo v mestu Čapline, približno 145 km zahodno od Donecka.