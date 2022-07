Gazprom napovedal novo zmanjšanje dobav preko Severnega toka 1

17.54 Novo zmanjšanje dobav plina preko Severnega toka 1

Ruski energetski velikan Gazprom bo zmogljivost dobave plina preko plinovoda Severni tok 1, ki teče v Nemčijo, v sredo znižal na 20 odstotkov. Kot razlog je navedel popravilo še ene turbine. Gazprom je že junija dobavo zmanjšal za 60 odstotkov, razlog pa prav tako pripisal pokvarjeni turbini. Podjetje je sporočilo, da bo pretok plina po plinovodu, ki teče pod Baltskim morjem, v sredo padel na 33 milijonov kubičnih metrov, kar predstavlja 20-odstotno kapaciteto plinovoda, pišejo tuje tiskovne agencije.

Dnevna kapaciteta Severnega toka 1 po navedbah nemške tiskovne agencije dpa znaša 167 milijonov kubičnih metrov, pri čemer je rusko podjetje dobavo junija znižalo na 67 milijonov kubičnih metrov. Takrat je Gazprom razlog pripisal pokvarjeni turbini, ki jo je podjetje Siemens poslalo na popravilo v Kanado. Kot je pretekli teden zagotovila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, je turbina že na poti in bo pravočasno v Rusiji, zato je poudarila, da ni izgovorov, da Rusija ne bi dobavljala plina.

Zgodba s to turbino še ni končana. Gazprom je danes namreč sporočil, da je prejel papirje, povezane z zapoznelo dobavo turbine, a ob tem izpostavil številne nejasnosti, povezane z evropskimi in britanskimi sankcijami. Nedavno je na potrebno popravilo druge turbine, ki bi lahko botrovala še večji okrnitvi dobave, namignil že ruski predsednik Vladimir Putin. Moskva sicer ves čas trdi, da ostaja zanesljiv dobavitelj, iz Kremlja pa so danes sporočili tudi, da jih popolna zaustavitev plina v Evropo ne zanima.

Gazpromova objava je sicer prišla le nekaj dni potem, ko so se 21. julija na plinovodu končala redna 10-dnevna vzdrževalna dela, zaradi česar je bil plinovod popolnoma zaprt. Kljub številnim skrbem o tem, ali bo po koncu del plin po plinovodu še stekel, je takrat prišlo do ponovne vzpostavitve dobave plina v enakem obsegu kot pred začetkom popravil, torej 40-odstotnem.

Nemčija, največje evropsko gospodarstvo, je zaradi velike odvisnosti od ruskega plina tako vse bolj pod pritiskom. Popolno zaprtje plinovoda ali veliko zmanjšanje dobave bi lahko Nemčiji prinesla resne težave.

Rusija in Ukrajina sta v petek v Istanbulu podpisali sporazum o izvozu žita iz Črnega morja. V soboto, le dan po podpisu dogovora, pa je pristanišče v Odesi pretreslo več eksplozij. FOTO: Jure Eržen/Delo

14.54 Ukrajina začetek izvoza žita pričakuje še ta teden

Ukrajinske oblasti so danes sporočile, da pričakujejo, da bodo prve pošiljke žita ukrajinska pristanišča zapustile še ta teden. Izjava prihaja v luči sobotnega ruskega raketnega napada na pristanišče Odesa ob Črnem morju, ki je vzbudil dvom o zavezanosti Rusije petkovemu dogovoru z Ukrajino o izvozu žita, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Pričakujemo, da bo sporazum začel delovati v prihodnjih dneh, in se pripravljamo, da se bo izvoz žita začel ta teden,« je na novinarski konferenci povedal minister za infrastrukturo in vodja ukrajinske delegacije na pogovorih v Istanbulu Oleksandr Kubrakov.

Opozoril je, da je glavna ovira za ponovno vzpostavitev izvoza žita nevarnost ruskega bombardiranja, in pri tem pozval Turčijo in Združene narode, naj zagotovijo varnost ukrajinskim konvojem. »Če stranke ne bodo zagotovile varnosti, sporazum ne bo deloval,« je poudaril.

Rusija in Ukrajina sta v petek v Istanbulu podpisali sporazum o izvozu žita iz Črnega morja. V soboto, le dan po podpisu dogovora, pa je pristanišče v Odesi pretreslo več eksplozij. Kijev je za raketiranje obtožil Moskvo, Rusija pa je po navedbah Turčije odgovornost zanikala in sporočila, da napad ne bi smel vplivati na dogovor.

Izvoz žita sicer ovirajo tudi številne mine, ki so jih postavile ukrajinske sile za zaščito pred ruskimi napadi. Po ministrovih besedah bo razminiranje potekalo le v koridorju, ki je potreben za izvoz, konvoje, ki bodo poleg žita prevažali tudi gnojila, pa bodo spremljale ukrajinske ladje, je še dodal.

Namestnik ministra za infrastrukturo Jurij Vaskov je medtem povedal, da bo kot prvo pristanišče za izvoz začelo obratovati jugozahodno pristanišče Čornomorsk, nato pa tudi pristanišče Odesa na jugu in pristanišče Pivdeni na jugozahodu Ukrajine.

13.47 Ukrajina napadla ruske položaje v regiji Herson

Ukrajinske sile so bombardirale ruske položaje v južni regiji Herson, kjer je Kijev začel protinapad za ponovno osvojitev ozemlja, ki so ga zasedle ruske sile, je danes sporočilo poveljstvo ukrajinskih sil v tej regiji. Kijev medtem poroča tudi o nadaljevanju spopadov v Donbasu, kjer naj bi ukrajinske sile odbile večino ruskih napadov.

Ukrajinske sile so uničile rusko opazovalno postajo na jugu države, kjer so sovražnikove čete načrtovale napad v smeri Hersona, je v televizijskem nagovoru povedala tiskovna predstavnica obrambnih sil na jugu Ukrajine Natalija Gumenjuk, poroča španska tiskovna agencija EFE.

»Ne stojimo na mestu, ampak napredujemo,« je dejala. Ukrajinska letala naj bi po poročanju tiskovne agencije Ukrinform zadela pet ciljev v mestih Berislav in Herson.

»Več letal in bombnikov je napadlo tri sovražnikove utrdbe v okrožju Berislav, letala Mi-8 in Mi-24 pa dve sovražnikovi utrdbi v okrožju Herson,« po navedbah EFE piše v poročilu ukrajinskih sil. Gumenjukova je povedala še, da je bil poskus ruskega protinapada v Berislavu ob tem neuspešen.