Ukrajinci z dronom zadeli poveljstvo ruske črnomorske flote v Sevastopolu

Ukrajinske sile so z dronom napadle objekt poveljstva ruske črnomorske flote, ki se nahaja v Sevastopolu na okupiranem Krimu. Kot poročajo ukrajinski mediji, je do napada prišlo nekaj po 8. uri zjutraj po lokalnem času. Po družbenih omrežjih so se kmalu razširili posnetki dima nad objektom.

Kot poroča AFP, ki navaja zapis sedanjega guvernerja Sevastopola Mihajla Razvojajeva na Telegramu, naj bi Rusi dron sestrelili tik nad poveljstvom flote. Za napad je Razvojajev okrivil ukrajinske sile in navedel, da je dron padel na streho ter zgorel, pri čemer pa žrtev ali večje škode ni povzročil.

To je bil drugi poskus napada na poveljstvo ruske flote v manj kot mesecu dni, še navja AFP. 31. julija je namreč napad brezpilotnega letala na dvorišču poveljstva ranil pet ljudi, zaradi česar so bila odpovedana praznovanja, ki so jih načrtovali za dan flote.

Hkrati gre tudi najnovejši napad Ukrajincev na rusko vojaško infrastrukturo na Krimu. V zadnjem času so morali Rusi v Evpatoriji na zahodu polotoka aktivirati sisteme zračne obrambe, v bližini letalske baze v Sevastopolu so sestrelili brezpilotno letalo, v torek pa so eksplozije odjeknile tudi v vojaški bazi in skladišču streliva na Krimu. Že na začetku avgusta je v eksploziji v letalskem oporišču Saki umrla ena oseba, več pa je bilo ranjenih.

Napad na poveljstvo ocenjujejo za napad s simbolnim pomenom po menjavi v vrhu ruske črnomorske flote. Vladimir Putin je namreč po eksplozijah na Krimu zamenjal poveljnika mornariških sil. Odstavil je Igorja Osipova in ga zamenjal z Viktorjem Sokolovim.

Kot poroča STA, je Rusija včeraj zvečer poročala o večih napadih ukrajinskih brezpilotnih letal. Ruski tiskovni agenciji RIA in Tass sta ob sklicevanju na predstavnika ruskih oblasti na Krimu Sergeja Aksjonova navedli, da so bile ruske protiletalske sile v petek zvečer v akciji v bližini pristanišča Jevpatorija na zahodu krimskega polotoka. Aksjonov je sporočil, da so ruske sile tudi nad Sevastopolom sestrelile nedoločeno število brezpilotnih letal.

Sestrelili naj bi tudi šest ukrajinskih brezpilotnih letal, domnevno poslanih v napad na mesto Nova Kahovka, vzhodno od mesta Herson. Ukrajina trdi, da je ponovna osvojitev Hersona ena njenih glavnih prednostnih nalog.