Posledice ruskega »osvobajanja« po njenem umiku

Težišče vojne v Ukrajini se premika na vzhod države, kjer se koncentrirajo ruske vojaške sile in kjer so, kot piše BBC, po ocenah analitikov locirane tudi najboljše ukrajinske enote. Območje bodo branile na utrjenih položajih in v sistemih jarkov. Doslej so se ukrajinske čete močno upirale napredovanju Rusov, a bi jih ti lahko po številu močno presegli.

Sirene so se sicer zjutraj znova oglasile v številnih ukrajinskih mestih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je znova opozoril, da se ruske sile pripravljajo na še obsežnejše operacije na vzhodu države. »Pripravljamo se na njihove akcije. Odgovorili jim bomo,« je zagotovil.

Rusija je objavila, da je v središču njenih sil »popolna osvoboditev« Donbasa oziroma vzhodnih ukrajinskih regij Lugansk in Doneck.

Ukrajinski stražar ob množičnem grobišču v Buči. FOTO: Sergei Supinsky/AFP

Oklepnik proruskih sil pred uničenim gledališčem v Mariupolju. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

Grobovi žrtev obleganja Mariupolja ob enem tamkajšnjih stanovanjskih naselij. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

Skrb Zdravnikov brez meja za paciente med evakuacijo na vlaku za Lvov. Bolnike so evakuirali iz bolnišnic na vzhodu države. FOTO: Genya Savilov/AFP

Devetdesetletna Nina na vlaku Zdravnikov brez meja z evakuiranimi bolniki. FOTO: Genya Savilov/AFP

Življenje v zaklonišču v kletnih prostorih večnadstropne stavbe v Harkovu. FOTO: Sergey Bobok/AFP

Uničenje v Harkovu. FOTO: Sergey Bobok/AFP

Prebivalci vasi Buzova zahodno od Kijeva ob uničenem ruskem tanku. FOTO: Sergei Supinsky/AFP

Postavljanje ukrajinske zastave v središču Makariva v kijevski regiji. FOTO: Sergei Supinsky/AFP

Tudi umetno cvetje je v vojni dobrodošlo za okrasitev groba v Mariupolju. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

Razmere v Mariupolju. FOTO: Alexander Ermochenko/Reuters

Ukrajinska vojaka z mitraljezom z uničenega ruskega tanka. FOTO: Reuters