Ukrajinka in Rusinja sta molče nosili križ

V Ukrajini se je sicer večinski del Pravoslavne cerkve pred nekaj leti odcepil od moskovske centrale in osnoval Ukrajinsko cerkev. To je sprožilo hude zamere v Moskvi in spore med verniki. Podobno se je že veliko prej del Pravoslavne cerkve v Ukrajini opredelil za grškokatoliško pravoslavno vero, s tem je tudi Ukrajino na svoj način priključil Vatikanu. Ob grških katoličanih, pravoslavcih, ki priznajo papeža, pa v Ukrajini obstajajo tudi rimski katoličani.

Med tistimi pravoslavnimi duhovniki pa, ki so v Ukrajini tudi po razcepu v tem stoletju ostali zvesti Moskvi, med njimi jih je nekaj tudi ukrajinskih korenin, se je prav te dni opazen del uprl patriarhu Kirilu. Oče Plužnik in njegovi somišljeniki patriarhu Kirilu očitajo, da se je opredelil za vojno, blagoslovil agresorsko vojsko in podprl Putinovo invazijo na Ukrajino. Uporni duhovnik je moral z družino že pobegniti na ukrajinski zahod.