Ukrajinsko svarilo: Rusija lahko okupira Evropo

Ruski napadalci so po oborožit­vi desetkrat močnejši od nas, je včeraj vrhovni poveljnik ukrajinskih oboroženih sil Valerij Zalužni potožil ameriškemu kolegu Marku Milleyju. To se po njegovih besedah pozna zlasti v Luganski oblasti, ki je glavni cilj ruskih napadalcev in bo kmalu v celoti pod njihovim nadzorom.

Že 110 dni traja vojna, ki jo je proti sosednji Ukrajini začela Rusija. Po izračunih Združenih narodov je doslej v njej umrlo najmanj 4395 civilistov. Glavni cilj »druge etape« ruskega napada je »osvoboditev« ozemelj separatističnih ozemelj Doneška in Luganska ljudska republika, ki ju je Moskva tik pred začetkom vojne priznala kot neodvisni in samostojni državi.

Severodoneck tako rekoč v rokah napadalcev

Sergej Gajdaj, ki je še vedno na čelu ukrajinske Luganske oblasti, je sinoči priznal, da je mesto Severodoneck, v katerem je v zadnjih dnevih potekala glavna bitka ruske »posebne operacije« v Ukrajini, tako rekoč v rokah napadalcev. Najmanj 70 odstotkov mesta, zlasti njegovo središče, so zavzele uporniške milice z ruskimi pomagači, del mesta pa po njegovih besedah še vedno branijo ukrajinski vojaki. A vsi trije mostovi čez reko Severski Donec, ki so to mesto povezovali z ukrajinsko matico, so bodisi razrušeni bodisi pod nadzorom napadalcev, zato iz mesta ne morejo več evakuirati niti civilnega prebivalstva. Ti so doslej še lahko zbežali v sosednje, »sestrsko« mesto na drugi strani reke Lisičansk, a tudi to je v zadnjih dnevih ena od glavnih tarč ruskih napadov.

Ruski napadalci desetkrat močnejši od ­ukrajinskih sil. Branilci Severodonecka v enakem položaju kot branilci Mariupolja. V tovarni Azot naj bi bilo tudi 500 civilistov, od tega najmanj 40 otrok.

Če bo padlo tudi to mesto, bo Rusija izpolnila polovico načrta v drugi etapi »posebne operacije« proti Ukrajini. Branilci Severodonecka so v podobnem položaju kakor njihovi kolegi, ki so jih zajeli v Mariupolju. Tam so se zatekli v kleti ogromnega metalurškega kombinata Azovstal, v Severodonecku pa je edino središče odpora tovarna Azot, ena od največjih proizvajalk umetnih gnojil na stari celini. Tja se niso zatekli le zadnji branilci tega mesta, temveč se po informacijah iz Kijeva tam skriva tudi okoli 500 civilistov, med katerimi je najmanj 40 otrok. Tudi na uporniški strani so povedali, da potekajo pogajanja, kako bi iz te tovarne evakuirali vsaj civiliste, toda o uspehu te akcije doslej ni bilo nič slišati.

Nasprotnikov načrt je blizu uspeha

Pred dnevi so britanski vojaški obveščevalci napovedali, da bo celotna Luganska oblast kmalu pod nadzorom ruskih sil. Tudi v Kijevu so priznali, da je nasprotnikov načrt o obkolitvi vseh enot ukrajinske vojske, ki še branijo to oblast, blizu uspeha. Če bo napadalcem uspelo presekati povezavo med mestoma Bahmut in Lisičansk, edino pot, po kateri lahko ukrajinskim silam pošiljajo pomoč in okrepitve, bo bitka za »osvoboditev« Luganske ljudske republike kmalu končana.

V Kijevu so doslej še verjeli, da lahko zmagajo v vojni proti Rusiji, zdaj je slišati tudi drugačna stališča.

V Kijevu so doslej še verjeli, da lahko zmagajo v vojni proti Rusiji, zdaj pa je slišati tudi drugačna stališča. Svetovalec ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Oleksij Arestovič je posvaril zahodni svet, da ruski predsednik Vladimir Putin lahko zmaga. Če se bo to zgodilo, lahko po njegovih besedah združena ukrajinsko-ruska armada (z beloruskimi vojaškimi silami) zavzame vso Evropo.