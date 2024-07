Umetna inteligenca s partijsko izkaznico

V nadaljevanju preberite:

Za vse družbe, ki razvijajo ali uporabljajo umetno inteligenco (UI), so na Kitajskem uvedli preverjanje, ki bo pokazalo, ali so njihovi programi skladni s »temeljnimi socialističnimi vrednotami«. Neodvisno od tega, ali gre za startupe, ki sodijo med najpomembnejša gibala tehnološkega razvoja na Kitajskem, ali za tehnološke velikane, med katere sodita Alibaba ali ByteDance, vsi bodo morali dokazati, da so na liniji.