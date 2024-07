Se v kitajsko-britanske odnose vrača zlato obdobje?

V nadaljevanju preberite:

»Sodelovali bom tam, kjer lahko, tekmovali bomo tam, kjer bo treba, in s problemi se bomo ukvarjali tam, kjer se bomo morali.« To je bil predvolilni manifest britanskih laburistov, ki se je nanašal predvsem na Kitajsko. Britanski poznavalci odnosov med Londonom in Pekingom so prepričani, da je bila formula namenoma postavljena na široko, zato da zajema vse možne opcije. Rana Mitter, zgodovinar in politolog, ki predava na Harvard Kennedy School, trdi, da je to napoved, da bodoči premier, kar zadeva azijsko silo, ne bo hitel z radikalnimi preobrati.

Kitajsko-britanski odnosi bodo težko oziroma ne bodo zlahka in hitro zakorakali nazaj v »zlato obdobje«, ki je vladalo v času mandata Davida Camerona.