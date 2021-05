Umor zaradi pohlepa nad jezerom Maggiore

V nadaljevanju preberite:

Tragedija turistov na gori Mottarone nad jezerom Maggiore se je zgodila zaradi pohlepa in je velik udarec za italijanski turizem, predvsem za njegov smučarski in planinski del. Štirinajst žrtev je bilo v skoraj načrtovani nesreči samo zato, ker lastniki in upravljavci žičnice po dolgem času nedelovanja zaradi covida-19 niso hoteli izgubiti še več denarja. Varnostna zavora je menda večkrat ustavila žičnico, zato so ji preprečili delovanje tako, da so vstavili nekakšne vilice. Ko se je strgal nosilni kabel, zavora ni delovala.



Od potnikov v kabini je preživel samo petletni fantič Eitan, doma iz Izraela. Umrli so njegova mati in oče, bratec, prababica in praded. Njegove poškodbe so hude, več zlomov ima, vendar je včeraj že sam dihal. Eitanov starejši, devetletni brat je preminil v bolnišnici, vsi drugi člani družine pa med padcem kabine v globino.