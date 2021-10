Umrl je francoski poslovnež Bernard Tapie

Navijači Marseilla se zbirajo na stadionu v Marseillu, da bi se poklonili pokojnemu Tapieju, nekdanjemu lastniku njihovega nogometnega kluba. FOTO: Afp







Nikoli ni obupal

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, je Tapie umrl štiri leta za tem, ko so mu postavili diagnozo rak želodca.»Odšel je mirno, obkrožen z ženo, otroki in vnuki, ki so mu stali ob postelji,« je sporočila njegova družina. Kot so še zapisali v sporočilu časniku La Provence, katerega večinski lastnik je bil Tapie, ga bodo na njegovo željo pokopali v Marseillu, »mestu njegovega srca«.Tapie je bil poslovnež, politik, igralec, pevec in televizijski voditelj. Od skromnih začetkov v Parizu se je razvil v enega najuspešnejših francoskih poslovnežev. Bil je dolgoletni predsednik nogometnega kluba Marseille in lastnik kolesarske ekipe, ki je dvakrat osvojila Dirko po Franciji, ob tem pa imel čas še za igralsko kariero, med drugim v vlogi policijskega inšpektorja v priljubljeni televizijski oddaji.V socialistični vladi Françoisa Mitterranda v 90. letih prejšnjega stoletja je prevzel ministrstvo za mestne zadeve, pozneje je bil poslanec francoskega in evropskega parlamenta.Njegov sloves so zaznamovali tudi škandali. Potem ko je nogometni klub Olympique Marseille pod njegovim vodstvom petič zapored osvojil naslov prvaka, se je leta 1993 razkrilo, da je bil izid ene od tekem prirejen. Naslov so jim odvzeli in klub leta 1994 prestavili v drugo ligo, Tapie pa je bil zaradi podkupovanja in poneverbe obsojen na zaporno kazen.Pozneje mu je sodišče naložilo vrnitev več kot 400 milijonov evrov odškodnine, ki mu je bila leta 2008 priznana v povezavi s prodajo deleža družbe Adidas. Tapie je namreč v 90. letih minulega stoletja tožil državno banko Credit Lyonnais, češ da ga je pri nakupu Adidasa ogoljufala. V postopku poravnave so mu leta 2008 priznali odškodnino, a je civilno sodišče to razveljavilo, ker naj bi bil eden od razsodnikov povezan s Tapiejem in je tako vplival na odločitev v njegovo korist. Francoski predsednik Emmanuel Macron je po njegovi smrti dejal, da je bil Tapie s svojimi ambicijami in navdušenjem navdih za številne generacije Francozov. »Premogel je bojevitost, ki je lahko premikala gore ... Nikoli ni obupal.«Sam je v intervjuju za Le Monde pred leti dejal takole: »Ko osvojiš Tour de France, ligo prvakov, ko si minister, pevec, igralec ... Ne morem reči, da me življenje ni razvajalo.« Spomladi so sicer francoski mediji poročali o nasilnem vlomu na njegovo posestvo v bližini Pariza, roparji so napadli oba z ženo, ju zvezali in ukradli nekaj dragocenega nakita.