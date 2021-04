Umrl je princ Filip, soprog kraljice Elizabete II.

Predstavniki britanske kraljeve družine so sporočili, da je, vojvoda Edinburški, danes umrl v gradu Windsor v bližini Londona. Star je bil 99 let.Vzrok njegove smrti ni jasen, toda znano je, da je zdravje soproga kraljiceže dalj časa pešalo. Pred kratkim je bil odpuščen iz bolnišnice, kjer se je zdravil več tednov.Kraljica ELlizabeta II. in princ Filip sta se poročila leta 1947, le nekaj let prej, preden je prvorojenka kralja Jurija VI. prevzela britanski prestol. Skupaj sta imela štiri otroke:inNa Otoku so se že pričele priprave na končno slovo od vojvode Edinburškega, ki mu zgodovinarji pripisujejo pomembno vlogo pri modernizaciji britanske monarhije v 20. stoletju.Na to je v prvem odzivu na žalostno novico spomnil tudi britanski premier, ki je poudaril, da je princ pomagal »usmerjati kraljevo družino in monarhijo, ki še naprej ostaja institucija vitalnega pomena« za celotno Združeno kraljestvo.Princ Filip je bil rojen leta 1921 na otoku Krfu in je bil član kraljeve rodbine Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg.Več sledi.