Umrla hrvaška vojna junakinja

V vukovarski bolnišnici je danes v 73. letu starosti po dolgi in hudi bolezni umrla dr. Vesna Bosanac, vojna in povojna direktorica vukovarske bolnišnice, je poročal hrvaški radio Vukovar. Sožalje je družini pediatrinje, ki je med domovinsko vojno postala simbol junaštva, izrekel tudi hrvaški premier Andrej Plenković.

Vesna Bosanac je direktorica Medicinskega centra Vukovar postala 24. julija 1991, torej ravno ob začetku agresije na Vukovar. Bolnišnico je vodila tudi med vojno za Vukovar ter postala simbol junaštva in človečnosti.

V vukovarski bolnišnici je delala vse do upokojitve, za svoje delo in zasluge pri obrambi države pa je prejela državno odlikovanje.

Sožalje je ob smrti Vesne Bosanac njeni družini izrekel tudi hrvaški premier Andrej Plenković. »Posebej si jo bomo zapolnili po dolgoletnem strokovnem medicinskem delu in neutrudljivi skrbi za najranljivejše, še zlasti med domovinsko vojno, ko so v vukovarski bolnišnici, ki jo je vodila tudi v tistih usodnih dneh, zdravili in operirali številne ranjene hrvaške branitelje in civiliste,« je sporočil Plenković.

»Požrtvovalnost in pogum Vesne Bosanac, prav tako pa njen neizmerljiv prispevek k obrambi Vukovarja in Hrvaške ter k izgradnji hrvaškega zdravstvenega sistema nam bodo ostali v večnem spominu,« je še dodal.