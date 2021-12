Umrla je Pinochetova vdova Lucia Hiriart

V starosti 98 let – oziroma po mnenju nekaterih 99 let – je umrla Lucia Hiriart, vdova čilenskega generala Augusta Pinocheta, ki se je na čelo države prebil po državnem udaru leta 1973, usmerjenem proti dotedanjemu predsedniku države Salvadorju Allendeju.

Med Pinochetovo diktaturo je »Doña Lucia« veljala za železno žensko, ki je imela v moževi senci velik vpliv. V zadnjem času je bila bolna, po poročanju televizije Chilevision so jo v zadnjih mesecih večkrat hospitalizirali zaradi težav z dihanjem. Novica o njeni smrti je v javnost prišla včeraj zvečer in sodeč po fotografijah z ljudmi, ki proslavljajo, posebne žalosti ni povzročila.

Njeno smrt je s tvitom potrdila tudi njena vnukinja Karina Pinochet. »V starosti 99 let je, obkrožena z družino in ljudmi, ki so ji bili dragi, umrla moja babica,« je zapisala. »V naših srcih je zapustila neskončen vtis. Življenje je posvetila Čilencem in zgodovina bo njenemu veličastnemu delu za našo ljubljeno domovino dala ustrezno vrednost.«

Lucia Hiriart leta 2007. FOTO: Martin Bernetti/AFP

Njeni številni sonarodnjaki, ki jih je, kot omenjeno, novica spodbudila k proslavljanju in odpiranju šampanjcev na trgih Santiaga de Chile, se s tem ravno ne bi strinjali.

Hiriartova se je sicer po moževi smrti leta 2006 umaknila iz javnosti, tudi zaradi pravnih težav, ki so se nanašale na družinsko premoženje in upravljanje mreže materinskih domov CEMA, ki je ni hotela zapustiti, ko je njenega moža leta 1990 na čelu države nasledil izvoljeni predsednik Patricio Aylwin.

Mnogi so se na novico o smrti Lucie Hiriart odzvali z odpiranjem šampanjca. FOTO: Martin Bernetti/AFP

Nazadnje se je v javnosti oglasila lani, ob smrti nekdanjega Pinochetovega notranjega ministra Sergia Onofreja Jarpe.

S Pinochetom sta se poročila leta 1943 in imela pet otrok. Novinarka Alejandra Matus, ki je napisala njeno neavtorizirano biografijo, jo je definirala za »politično strateginjo, ki je razpolagala z močjo v senci«. Tudi sam Pinochet je priznal, da je bila ena od oseb, ki so najbolj vplivale na njegovo odločitev za državni udar.

Znana je bila tudi po ljubezni do prestiža in čevljev. Njena zbirka slednjih bi baje lahko konkurirala zbirki Imelde Marcos, ženi filipinskega diktatorja Ferdinanda Marcosa, piše AFP.

Med Pinochetovo diktaturo je bilo vsaj 3200 ljudi umorjenih oziroma veljajo za pogrešane, 38.000 pa mučenih, dodaja ista novinarska agencija.