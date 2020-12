Umrlo 39 oseb, 2107 na novo okuženih

Ob 6579 testiranjih so v torek v Sloveniji potrdili 2107 okužb s koronavirusom . Delež pozitivnih testov na koronavirus je bil 32-odstoten.Umrlo je 39 bolnikov s covidom-19. V torek je bilo hospitaliziranih 1251 bolnikov (33 manj kot v ponedeljek), od tega jih je bilo 211 (7 več kot v ponedeljek) na intenzivni negi. V primerjavi s prejšnjim torkom je bilo včeraj 32 manj novih okužb, je na novinarski konferenci predstavil vladni govorec Jelko Kacin . Iz bolnišnic so odpustili 128 ljudi, sprejeli so jih 117.Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb po vladnih podatkih znaša 1477, 14-dnevna pojavnost okužb na 100.000 prebivalcev pa je 1006.Vlada bo sicer danes odločala o podaljšanju razglasitve epidemije covida-19, ki jo je sprva razglasila 19. oktobra in jo nato podaljšala za še 30 dni. Prav tako je pričakovati, da bo danes vlada obravnavala predloge omejitvenih ukrepov za praznični čas ter odločala o podaljšanju nekaterih ukrepov, ki jih morajo tehtati in podaljševati vsak teden.Od danes pa na prostem ni več potrebno nošenje obraznih mask, če lahko ohranjamo varnostno razdaljo najmanj dva metra.