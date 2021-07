Unija je Varšavi vrnila pravni udarec

V nadaljevanju preberite:

Pravni spor med Brusljem in Varšavo se iz dneva v dan zaostruje. Potem ko je v sredo evropsko sodišče odločilo, da mora Poljska zaustaviti delovanje disciplinskega senata vrhovnega sodišča, poljsko ustavno sodišče pa je razsodilo, da začasni ukrepi evropskega sodišča niso v skladu s poljsko ustavo, so danes v vrhovnem sodnem telesu EU ugotovili, da sporni disciplinski senat ni skladen s pravom Unije, v evropski komisiji pa so Varšavo opozorili, da ima pravo EU primat nad nacionalnim, odločitve evropskega sodišča, tudi začasne, pa so za članice in njihova sodišča zavezujoče.