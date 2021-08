»Upam na upor proti Kurzu in Janši«

Odpreti vrata za 40.000-50.000 ogroženih



»Dobim kurjo polt«

Zasedanje notranjih ministrov EU danes popoldne očitno ne bo minilo brez zapletov. Vodja luksemburške diplomacijeki je pristojen tudi za priseljevanje in azil, je v intervju za nemški časnik Welt ostro napadel držo Avstrije in Slovenije, kanclerjain premierjaV osnutku izjave notranjih ministrov o Afganistanu niso omenjene nobene konkretne zaveze držav članic za sprejem oseb iz najbolj ranljivih skupin, ki so na muhi talibov. »Upam, da bo upor proti gospodu Kurzu iz Avstrije in gospodu Janši iz Slovenije,« je povedal Asselborn. Oba sta v njegovih očeh v skladu z madžarskim premierjem, Italijanomin Francozinjo. Ti po njegovih besedah zavračajo »neposredno človeško solidarnost z mučenim ljudstvom Afganistana v tem skrajno dramatičnem trenutku«.Tako izgubljajo kakovost biti Evropejec, je prepričan izkušeni politik. Proti temu bi se za vrednote EU morala postaviti večinadržav članic. Asselborn na zasedanju danes popoldne ne pričakuje čudežev, a odšel bo zadovoljen, če bi se s takšnim uporom pokazalo, da »plamen humanosti v EU še ni povsem pogašen«. Luksemburžan, ki je v EU zunanji minister z najdaljšim stažem, je povedal, da bi morali v EU najprej priskočiti na pomoč sosedam Afganistana, da bodo pripravljene pustiti meje odprte in sprejeti čim več ljudi, ki bežijo pred talibi.Druga naloga je humanitarna pomoč. Glede sprejema ljudi v Evropi vidi rešitev, po kateri bi vse države EU sprejele posebno ogrožene begunce iz Afganistana. S tem bi po njegovih besedah morali začeti debato na zasedanju notranjih ministrov. Predlaga, da bi EU dala na razpolago od 40.000 do 50.000 mest za preselitev afganistanskih beguncev. Tako bi dekleta, ženske, bivše sodnice, aktivisti za človekove pravice in druge osebe, ki jim je življenje neposredno ogroženo, po zakoniti in varni poti v sodelovanju z UNHCR pripeljali v Evropsko unijo.»Zgolj Velika Britanija in Kanada bosta sprejeli vsaka 20.000 Afganistancev, ki potrebujejo zaščito. Kaj bi bilo, če bi v EU s 450 milijoni prebivalcev vsaka država naredila majhen napor?« se je vprašal Jean Asselborn. To bi med drugim okrepilo verodostojnost EU na področju človekovih pravic. Prepričan je tudi, da ne bi smeli vedno pričakovati najslabšega in navajati, da bo prišlo v Evropo več sto tisoč ljudi.»V EU so glasovi, ki opozarjajo, da bi se lahko ponovila množična gibanja beguncev kot leta 2015. Aktualen položaj sploh ni primerljiv z letom 2015. Dobim kurjo polt, ko slišim takšne glasove iz Avstrije in predsedujoče svetu EU Slovenije. Težava je, da s takšnim govorjenjem vzbujaš strahove, a žal tudi zmaguješ na volitvah,« je še opozoril Jean Asselborn.