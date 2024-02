Upati na najboljše, pripraviti se na najslabše

V nadaljevanju preberite:

Če se bodo ZDA umaknile iz financiranja in oboroževanja Ukrajine, praktično ni možnosti, da bi Nemčija skupaj z ostalimi evropskimi državami ta izpad lahko nadomestila. Kancler Olaf Scholz je jasen, umik ZDA bi bil nenadomestljiv. Medtem pa se vse bolj krepijo tudi glasovi o tem, da ruski napad na kakšno od članic Nata ni izključen. Nemški general Carsten Breuer ocenjuje, da ima Nemčija na voljo še okoli pet let, da se na to pripravi.