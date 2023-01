Upokojitev pri 64 letih je za številne prepozna

V nadaljevanju preberite:

Predsednik Emmanuel Macron hoče spremembe, Francozi jih nočejo – predvsem nočejo delati še dlje, kot so delovno aktivni že zdaj. Življenje vendarle ni delo, garanje do zadnjega diha (fizičnih delavcev), zato so sindikati in leva politika zagrozili s srditim bojem proti napovedani pokojninski reformi. Množični protesti in stavke se bodo začeli jutri, prvi med Francozi pa se bo umaknil na špansko-francoski vrh v Barcelono.