V Afganistanu pravice žensk in deklet vse bolj pod vprašajem

Tudi danes se je na ulice podalo nekaj deset protestnic, ki zahtevajo pravico do dela in šolanja. FOTO: Reuters

V Afganistanu, kjer se po vrnitvi talibov ženskam očitno slabo piše, so se danes na ulice znova podale protestnice, ki zahtevajo pravico do dela in šolanja. V soboto so se v državi znova odprle srednje šole, a samo za fante, medtem ko so dekletom to prepovedali. Mlajši dečki in deklice so se v šole vrnili že prej.Talibi so iz srednjih šol – te v Afganistanu obiskujejo učenci, stari od 13 do 18 let, ki so bili že doslej večinoma ločeni po spolu – poleg učenk izključili tudi vse ženske učiteljice, dovoljeni so le še fantje in moški učitelji.Po navedbah talibov naj bi sicer v kratkem odprli tudi šole za dekleta, a to ljudi v soboto ni pomirilo, piše britanski BBC. Mnogi se namreč bojijo ponovitve talibskega režima iz 90. let prejšnjega stoletja, ko so bile pravice deklet in žensk močno okrnjene.Talibi zatrjujejo, da jim bodo tokrat dovolili tako študirati kot delati, vendar na način, ki bo v skladu z islamskim verskim pravom.A po drugi strani so zaposlenim ženskam naročili, da naj ostanejo doma, dokler se varnostne razmere ne izboljšajo, ženske protestnice so nasilno razgnali, v petek pa naj bi ministrstvo, doslej pristojno za ženske, nadomestili z ministrstvom za preprečevanje pregreh, kakršno je bilo med talibsko prvo vladavino pristojno za nadzor nad spoštovanjem verskih pravil.Prav pred poslopjem tega ministrstva se je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA danes zbralo nekaj deset protestnic.