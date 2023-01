V akciji ubili regionalnega vodjo Islamske države

V ameriški vojaški akciji na severu Somalije, ki jo je ukazal predsednik Joe Biden, je bil ubit regionalni vodja džihadistične skupine Islamska država (IS) Bilal al Sudani, so včeraj sporočili iz Bele hiše. Al Sudani je bil menda odgovoren za financiranje širjenja IS.

V operaciji, ki so jo izvedli s pomočjo helikopterjev, je bilo ubitih tudi približno deset pripadnikov IS, med ameriškimi vojaki pa ni bilo žrtev ali ranjenih. Bilal al Sudani je iz svojega kompleksa v jamah na severu Somalije podpiral širjenje Islamske države in njene dejavnosti v Afriki in po svetu ter zagotavljal sredstva za delovanje pripadnikov IS.

Ubit je bil med strelskim spopadom, potem ko so se ameriške enote spustile v gorski jamski kompleks v upanju, da ga bodo ujele, so po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočili ameriški uradniki. Al Sudani je bil »ključni akter in posrednik globalne mreže« IS, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Preden se je pridružil IS, je delal za islamsko teroristično milico al Šabab.

ZDA podpirajo Somalijo v boju proti islamskim skrajnežem, med drugim z brezpilotnimi letali. Državo na Afriškem rogu s približno 16 milijoni prebivalcev že leta pretresajo teroristični napadi in nasilje, zlasti pripadnikov skupine al Šabab.