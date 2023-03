V Aziji se oglašajo alarmi

V nadaljevanju preberite:

»Smo model banke za Kitajsko,« je v enem od intervjujev leta 2019 dejal Dave Jones, veteran Silicon Valley Bank (SVB), ki je takrat skrbel za izdajanje posojil. In v resnici so dokumenti o reformi finančnega sistema omenjali SVB kot zgled konservativnim kitajskim bankam, ki so poslovale bolj kot zastavljalnice iz prejšnjega stoletja.

SVB iz Santa Clare je v nasprotju s tem pogosto dajala posojila brez poroštva nedobičkonosnim bankam, preprosto zato, ker je razumela logiko njihovega poslovanja in imela vpogled v vire financiranja. Med strankami je bilo več kitajskih startupov, ki so bistvena komponenta inovativne ekonomije.