V Beogradu mirni shod za normalno Srbijo

Po končanem tridnevnem žalovanju za pobitimi v dveh strelskih napadih je predsednik Srbije Aleksandar Vučić napovedal vrsto ukrepov, s katerimi bodo poskušali kratkoročno vsaj za silo zajeziti val nasilja v družbi. V vsaki šoli naj bi bil po en policist, začelo se je enomesečno razoroževanje civilistov, ki mu bodo sledile ostre kazni za neprijavljeno orožje, iščejo pa tudi pedagoge in psihologe, ki naj pomagajo umiriti stanje v šolah.

»Ne smemo postati ujetniki lastnih ukrepov, ker takšne grozljive stvari se dogajajo povsod po svetu. Imeli smo podobne primere že tudi pri nas. V Ameriki ste imeli letos več takih primerov, kot je bilo dni v letu, mislim, da 190. K temu dodatno prispevajo družbena omrežja,« je o Srbiji po strelskih napadih v prejšnjem tednu razpredal srbski predsednik Aleksandar Vučić.

V pogovoru na nacionalni televiziji se je Vučić med drugim odzval tudi na mirne proteste, ki so sklicani za danes ob 18. uri pred stavbo parlamenta, organizatorje je okrcal, da niso zahtevali odstopa oblasti po prejšnjih velikih strelskih napadih in da tragedijo zlorabljajo za politične namene.

Prepričan je, da bo sveženj ukrepov, ki ga je naglo sprejela vlada Ane Brnabić, zadostoval, da na kratek rok umiri prestrašeno in po tragediji v Beogradu in Mladenovcu šokirano družbo. Po njegovi oceni bo ključni ukrep 1500 policistov, ki od danes naprej varujejo šole, za ta namen so že objavili razpis za zaposlitev novih 1200 policistov. Prisotnost oboroženega policista bo ob doslej že prisotnem varnostniku po oceni oblasti pomagala obrzdati vrstniško nasilje. Za ta namen iščejo tudi dodatno pomoč psihologov in pedagogov.

Na kritike opozicije, da je ravnateljica Osnovne šole Vladislava Ribnikarja, kjer je prejšnji teden 13-letnik ubil devet in ranil šest ljudi, mati kriminalca iz tako imenovane Vračarske grupe, je Vučić odločno stopil v bran ravnateljici, ki je bila imenovana že leta 2004. Zavrnil je tudi očitke, da se je po strelskem napadu v sredo tridnevno žalovanje začelo šele v petek zaradi četrtkove tekme v košarkarski Evroligi med beograjskim Partizanom in Realom iz Madrida.

Spominski zid pri Mladenovcu v Srbiji FOTO: Andrej Isakovic/AFP

Z današnjim dnem se začne tudi enomesečno obdobje, v katerem lahko lastniki državi predajo neprijavljeno orožje in strelivo brez kakršnih koli pojasnil. Ker je Srbija tretja na svetu po količini orožja v lasti civilistov, Vučićevo pričakovanje, da bodo dobili na milijone kosov streliva, morda niti ni pretirano. Sočasno z razorožitvijo naj bi država izvajala še revizijo dodeljenih dovoljenj za uporabo in posest orožja.

Medtem ko beograjsko četrt Vračar še vedno hromita tišina in žalost po strelskem napadu 13-letnika prejšnjo sredo, Vučić računa, da bodo že čez nekaj dni v ospredju srbske javnosti znova vprašanja o neurejenih odnosih s Kosovom. Organizatorjem današnjega protesta je s pomočjo sebi zvestih medijev Vučić očital, da vnašajo popoln kaos v družbo.

Na ocene analitikov, psihologov in pedagogov, da so za razraščanje kulture nasilja sokrivi tabloidi in resničnostni šovi na televizijah z nacionalno frekvenco, se je Vučić odzval z relativiziranjem vpliva teh vsebin na družbo. Pri tem ni zanemarljivo dejstvo, da so vse televizijske postaje z nacionalno frekvenco in vsi vodilni tabloidi tako ali drugače neposredno pod vplivom vladajočega režima in so v preteklem desetletju Vučiću velikokrat prav prišli pri osvajanju in zadrževanju oblasti v državi.