V BiH vlada ravnotežje nemoči

Evropska unija bo šla v smeri več povezovanja v Združene države EU ali pa na pot počasnega razpada. Edini pravi pristop je več povezovanja in širitev EU na Zahodni Balkan z dogovorom, ki bi omogočil hkratni in hiter vstop vseh šestih držav v Unijo, je dejal nekdanji predsednik Slovenije Borut Pahor ob začetku konference v organizaciji zavoda Prijatelji Zahodnega Balkana.

Svet se spreminja hitro in na slabše, pri tem se vračata stara geopolitika in politika moči, je v uvodnem nagovoru ob začetku dvodnevne konference v Ljubljani povedal Pahor in poudaril, da so naraščajoči protekcionizem in oboroženi konflikti resna grožnja globalnemu miru. Zunanja ministrica Tanja Fajon je v nagovoru 34 uglednih gostov iz 18 držav dejala, da »če hočemo biti močnejši in varnejši, mora EU postati močnejša, zato moramo rešiti izziv širitve«.