V Bolgariji danes že tretje parlamentarne volitve letos

Bolgari bodo danes že tretjič letos volili nov parlament. Strankam dosedanje opozicije se namreč ni uspelo dogovoriti o oblikovanju koalicije. Kljub hudemu četrtemu valu covida-19 se v državi obeta visoka volilna udeležba, saj bodo ob novem parlamentu volili tudi novega predsednika države.

Glede na javnomnenjske raziskave bo oblikovanje nove vlade znova težko. Največ podpore naj bi z okoli 23 odstotki glasov dobila stranka Gerb bivšega premierja Bojka Borisova. Sledile bi septembra ustanovljena stranka Nadaljujemo spremembo (PP), ki ji ankete napovedujejo 16 odstotkov glasov, socialistična stranka BSP, ki računa na 12-odstotno podporo in liberalna stranka turške manjšine DPS z 11-odstotno.

Vstop v parlament bi uspel še konservativni koaliciji Demokratska Bolgarija in populistični stranki Obstaja takšen narod (ITN), ki je 11. julija na volitvah še slavila, tokrat pa ji napovedujejo manj kot deset odstotkov glasov.

Stranka Gerb, ki je 12 let vladala Bolgariji, naj bi postala relativna zmagovalka volitev, a kljub temu ostaja v politični izolaciji, saj je za številne postala simbol korupcije in zlorabe moči. Zato bo oblikovanje koalicije možno le med ideološko raznolikimi strankami iz tabora nasprotnikov Gerba.

Stranke, ki so se oblikovale po protivladnih protestih proti Gerbu poleti 2020, nakazujejo, da so se po parlamentarnih volitvah v aprilu in juliju nekaj naučile in naj bi se bile sedaj pripravljene odreči ideološkim spopadom.

Sodeč po anketah bo aktualni predsednik Rumen Radev prejel največ glasov, a bo potreben drugi krog predsedniških volitev. FOTO: Nikolay Doychinov/AFP

Največ možnosti za zmago napovedujejo dosdanjemu predsedniku

Na volitvah predsednika ankete največ možnosti za zmago dajejo sedanjemu predsedniku Rumenu Radevu. Dobil naj bi okoli 47 odstotkov glasov, kar pa bo premalo za zmago v prvem krogu. Njegov izzivalec bi lahko postal rektor univerze v Sofiji Anastas Gerdžikov, ki mu napovedujejo okoli 26-odstotno podporo.

Volišča bodo odprta od 7. do 20. ure po lokalnem času.