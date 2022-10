V Bostonu ustvarili virus covida z 80-odstotno uničevalnostjo

Znanstveniki bostonske univerze so ustvarili virus covida z 80-odstotno smrtnostjo. V njihovem laboratoriju za nalezljive bolezni, enem od trinajstih ameriških z najvišjo stopnjo biološke varnosti, so združili omikron in originalni virus iz kitajskega Wuhana ter tako ubili osemdeset odstotkov poskusnih mišk. Če so te izpostavili le omikronu, so preživele vse le z blagimi simptomi bolezni.

Znanstveniki so z novim hibridnim virusom okužili tudi človeške celice in ugotovili, da je petkrat bolj nalezljiv od omikrona. Za nekatere je to že tudi dokaz, da je originalni virus lahko nastal v wuhanskem Inštitutu za virologijo, za katerega je znano, da se je ukvarjal z manipuliranjem virusov netopirjev. Njihove raziskave je delno financiral tudi ameriški Inštitut za zdravje NIH, v okviru katerega deluje in bo deloval do skorajšnje upokojitve prva avtoriteta ameriške administracije za covid-19 dr. Anthony Fauci. Če bodo novembra republikanci prevzeli nadzor nad kongresom, bo med prvimi na parlamentarni zatožni klopi.

Republikanski senator Rand Paul napoveduje zaslišanja dr.Anthonyja Faucija in drugih . Foto Evelyn Hockstein/Reuters

Poleg morebitnega prikrivanja umetnega izvora virusa mu nasprotniki očitajo številne napake v spopadu s pandemijo. Karantene, ki jih je zagovarjal, so se v veliki meri izkazale za neučinkovite, saj so imele tiste ameriške zvezne države, ki jih niso upoštevale, podobno število žrtev glede na velikost prebivalstva. Še posebej veliko škodo so utrpeli otroci, ki niso smeli v šole, in dr. Fauci zdaj zatrjuje, da o tem ni odločal on.

Pri NIH so nedavno nova sredstva za preučevanje virusov netopirjev podelili .tudi britanskemu voditelju organizacije EcoHealth Petru Daszaku, ki je direktno sodeloval z wuhanskim inštitutom ter na začetku pandemije v reviji Lancet vsak dvom v naravni izvor covida-19 razglasil za teorijo zarote. Enako zaskrbljujoča so poročila, da so v svetu po letu 2020 odprli najmanj 40 laboratorijev za preiskovanje virusov s tretjo ali četrto stopnjo biovarnosti, v večini v Aziji.