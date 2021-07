V Bruslju otvoritev razstave slovenske likovne umetnosti

Razstavo od leta 2011 tradicionalno postavijo države, ki predsedujejo Svetu EU, v sodelovanju z Evropskim pralamentom. FOTO: Yves Herman/Reuters

Zapleti s pripravo

FOTO: Jean-Marc Loos/Reuters

V Bruslju bo minister za kulturov okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU odprl razstavo sodobne slovenske likovne umetnosti. Ta nosi naslov Živimo v vznemirljivih časih, predstavlja pa dela trinajstih slikarjev, kiparjev in fotografov.Sodelujoči slovenski ustvarjalci po izboru kustosaiz Koroške galerije likovnih umetnosti soinRazstavo bosta odprla minister Simoniti in evropski poslanec iz Poljskeiz vrst evroskeptične politične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), sicer kvestor in predsednik umetniškega odbora parlamenta.Pripravo razstave, ki jo od leta 2011 države tradicionalno postavijo med predsedovanjem Svetu EU v sodelovanju z Evropskim parlamentom, so v slovenskem primeru zaznamovali zapleti.Minister Simoniti jo je maja odpovedal, ker da ni bil pravočasno seznanjen s pogoji. Zmotilo ga je, da ima Evropski parlament svojo zbirko slik, ki jih želi ob tem tudi predstaviti, saj da je Slovenija samostojna in suverena država, ki bo sama odločala o tem, kaj bo razstavljala Nekaj dni pozneje so na ministrstvu za kulturo razstavo potrdili. Ob tem so sporočili, da bo postavljena pod pogoji, kot jih je zahteval minister, ter da bodo v Sloveniji izbrana dela in dela iz stalne zbirke Evropskega parlamenta razstavljena v dveh sklopih.Iz Koroške galerije likovnih umetnosti pa so tedaj sporočili, da bo razstava izpeljana pod pogoji, ki so bili potrjeni v začetku priprav, in to skupaj z deli avtorjev iz zbirke Evropskega parlamenta. Ta ima v zbirki delain