V Burmi razglašeno vojno stanje

Protest v Rangunu. FOTO: Stringer Reuters

Zadnji dan je bil najbolj krvav dan v Burmi, odkar je vojaška hunta 1. februarja prevzela oblast v državi. Ubitih je bilo 38 protestnikov in en policist, poroča Al Džazira, medtem ko je po podatkih Reutersa zgolj v enem izmed predmestij Ranguna umrlo 37 protestnikov, še 16 pa drugod po državi.Vojska je v nekaterih predelih največjega mesta Rangun razglasila vojno stanje. Varnostne sile so ponovno streljale na protestnike. Neznanci so požgali več kitajskih tovarn tekstila in gnojila. Kitajsko veleposlaništvo je stanje opisalo kot »zelo resno« in burmanske oblasti pozvalo h kaznovanju storilcev ter zaščiti življenj in lastnine Kitajcev.Posebna odposlanka Združenih narodov UNje nasilje vojske obsodila in pozvala »mednarodno javnost in regionalne sile k solidarnosti s prebivalci Burme v njihovih demokratičnih težnjah«. Izpostavila je tudi napade na zdravstveno osebje.Varnostne sile so v mesecu in pol od državnega udara ubile že 126 protestnikov, ki se zavzemajo za povrnitev demokracije. Do sobote so jih aretirale že 2150. Ubita sta bila dva policista.