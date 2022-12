V čakanju na nove bombe twittergata

Med razkrivanjem sodelovanja demokratov in twitterja pri prikrivanju škandalov Hunterja Bidna pred zadnjimi predsedniškimi volitvami, na katerih je zmagal njegov oče Joe Biden, se je novi lastnik Elon Musk sestal s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom na obisku v ZDA. Ta se je zavzel za spoštovanje evropskih pravil svobode govora.

Francoski predsednik je govoril tudi o postavljanju Francije in z njo Evrope v samo osrčje ameriške agende »in to je dobra stvar«. S tem je mislil na obljubo demokratskega predsednika Bidna, da bo razmislil o dovoljenju podjetjem Evropske unije pri mogočnih ameriških subvencijah za obnovljive energetske vire in druge tehnologije za boj proti podnebnim spremembam. V New Orleansu, ki ga je obiskal po Washingtonu, pa se je francoski prvak srečal tudi z ustanoviteljem pionirke električnih avtomobilov Tesle Elonom Muskom ter z njim razpravljal o dekarbonizaciji in ponovni industrializaciji Francije in Evrope ter še posebej o proizvodnji električnih vozil in baterij, kot je tvitnil po srečanju.

Omenil pa je tudi ukrepe twitterja za spoštovanje evropskih regulacij svobode govora v skladu s politiko razvidnosti uporabnikov in pomembno okrepitvijo moderiranja vsebine, s čimer je dregnil v najbolj vroče ameriške razprave o teh vprašanjih. Kot smo poročali, je Musk novinarju Mattu Taibbiju dovolil objavo korespondence prejšnjih vrhov twitterja o preprečevanju širjenja informacij o eksplozivnih vsebinah na pozabljenem računalniku sina demokratskega predsedniškega kandidata Bidna, ki bi morda spremenile potek volitev.

V ameriških razpravah o tem pa je spet videti globoke razdelitve. Mediji kot New York Times vsaj do objave tega članka niso poročali o Taibbijevem razkrivanju twitterjevega koordiniranja z demokratsko stranko pri prikrivanju informacij o dvomljivih poslih in osebnem življenju predsednikovega sina, newyorški časopis je v petek raje pisal o twitterjevem nedoseganju zadanih ciljev za dohodke z reklamami. Družbena omrežja so preplavile obtožbe pogrevanja starih informacij in izkoriščanja težav človeka, ki se je spopadal z odvisnostjo od mamil.

Poleg posnetkov Hunterjeve zasvojenosti in plačevanja prostitutk pa so na prenosnem računalniku, ki ga je še pred zadnjimi volitvami pozabil v delawarski popravljalnici, tudi navedbe o poslovanju z ukrajinskimi in kitajskimi energetskimi podjetji in «big guy«, ki naj bi dobil deset odstotkov dobičkov, je bil po navedbah nekdanjega Hunterjevega poslovnega partnerja tedanji podpredsednik ZDA Joe Biden. O tem pa so pred volitvami pisali samo konservativni časopisi kot New York Post, twitter je brisal celo omembe teh člankov pri svojih uporabnikih.

Elon Musk je v petek napovedoval nova eksplozivna razkritja in namigoval na podobno cenzuro pred nedavnimi volitvami v Braziliji, in prejšnji republikanski predsednik ZDA Donald Trump, ki vztrajno ponavlja prepričanje o ukradenih volitvah 2020, že zahteva spreobrnitev zadnjih ameriških predsedniških volitev ali njihovo ponovno organizacijo. »Masivne prevare tega tipa nam dovoljujejo končanje vseh pravil, regulacij in členov, celo tistih iz ustave. Naši veliki ustanovitelji niso želeli in ne bi dopuščali lažnih in goljufivih volitev!«

Elon Musk je Kanya Westa zaradi hvale Adolfa Hitlerja odstranil s twitterja. Foto Olivier Douliery/Afp

Musk pa je s Twitterja odstranil raperja in predsedniškega kanditata Yeja, prej znanega kot Kanye West, ki ne razglaša le antisemitskih sporočil, ampak je na večerjo v Trumpov Mar-a-Lago pripeljal zagovornika belske nadvlade Nicka Fuentesa.