V cepilnih centrih se bodo danes proti covidu-19 cepili tudi maturanti

V Argentini, ki se spopada s porastom okužb z novim koronavirusom, so v četrtek zabeležili največ smrtnih žrtev covida-19 v enem dnevu doslej. Kot je sporočilo argentinsko ministrstvo za zdravje, je umrlo še 537 ljudi. Obenem so v predhodnih 24 urah potrdili nekaj več kot 27.216 novih okužb, kar je ena od najvišjih številk v zadnjem letu, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V Argentini se je doslej z novim koronavirusom skupno okužilo približno 2,8 milijona ljudi, umrlo je prek 60.000 covidnih bolnikov.Pred tednom dni so v več delih države uvedli dodatne ukrepe za omejitev širjenja okužb. Na širšem območju Buenos Airesa je v veljavi prepoved gibanja med 20. in 6. uro. Prepovedani so vsi družabni, kulturni in verski dogodki v notranjih prostorih. Šole in vrtci so zaprti do konca aprila.V prvem tednu odprtja britanskih knjigarn po dolgotrajnem zaprtju je prodaja knjig v angleških in valižanskih knjigarnah poskočila za tretjino, navaja britanski The Guardian. Knjigarnarji poročajo o 3,7 milijona prodanih tiskanih knjigah v enem tednu in navdušenih kupcih, ki »se obnašajo kot otroci v slaščičarni«, ko brskajo in vonjajo knjige.Državni sekretar v kabinetu predsednika vlade in koordinator za cepljenje proti covidu-19bo danes na delovnem obisku pri predstavnikih institucij EU v Bruslju. Obisk sodi v sklop priprav na predsedovanje Svetu EU v drugi polovici leta so sporočili na stalnem predstavništvu Slovenije pri EU. Pripravljenost in odpornost EU na krize, predvsem na področju zdravja, bo ena ključnih tem slovenskega predsedovanja Svetu EU. Kacin se bo v okviru delovnega obiska s predstavniki Evropske komisije pogovarjal o odpornosti unije na nove različice novega koronavirusa in o potrebah pri zagotavljanju cepiv, ki bodo prilagojena novim mutacijam virusa.Cepilni centri po državi bodo danes proti covidu-19 cepili tudi maturante, ki so se za to odločili. Na Nacionalnem inštitutu za javne zdravje (NIJZ) so prejeli naročilo za 2625 odmerkov cepiva proti covidu-19 za cepljenje maturantov in zaposlenih, ki neposredno sodelujejo pri izvedbi mature. Med njimi je 47 naročil za cepljenje mlajših od 18 let. Koliko maturantov se bo danes dejansko cepilo, sicer ni znano, saj v nekaterih cepilnih centrih lahko imajo še kakšne zaloge cepiva AstraZeneca.Maturante je vlada v prenovljeno strategijo uvrstila med prednostne skupine, da ne bi bili zaradi možnosti okužbe z novim koronavirusom še dodatno v stresu in bi se lahko v miru pripravljali na zrelostni izpit. Vodja svetovalne skupine za covid-19je v ponedeljek na novinarski konferenci dejala, da če se maturanti ne bodo odločili za cepljenje v petek, dodatnega termina za cepljenje v spomladanskem delu ne načrtujejo. O morebitnem dodatnem terminu za cepljenje maturantov pred jesenskim rokom mature pa še niso govorili. K splošni maturi je po zadnjih podatkih prijavljenih 7180 kandidatov, k poklicni pa 10.623.Od danes je po vladnem odloku dovoljeno prehajanje med vsemi statističnimi regijami. Dovoljeno je tudi zbiranje do deset ljudi, ki niso člani skupnega gospodinjstva, organizacija nekaterih kulturnih prireditev ter verouk. Organizator javne prireditve ali javnega shoda bo moral na zahtevo pristojnega nadzornega organa predložiti dokazilo o prijavi ali dovoljenje za prireditev oziroma shod. Ob omejitvi števila udeležencev shodov in prireditev na do deset ljudi je število oseb v zaprtih prostorih omejeno na enega udeleženca na 30 kvadratnih metrov, na prostem pa na enega udeleženca na deset kvadratnih metrov. Medosebna razdalja med udeleženci mora biti najmanj 1,5 metra, razen med osebami iz skupnega gospodinjstva. V zaprtih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.Od danes se lahko znova odprejo tudi arhivi, dovoljeno je izvajanje kinematografskih, gledaliških, glasbenih, plesnih in drugih javnih kulturnih prireditev. Ob tem je obvezno upoštevanje preventivnih ukrepov in higienskih priporočil. Omejitev števila oseb glede na velikost zaprtega javnega prostora oziroma odprte površine ne bo veljala za tiste, ki se lahko združujejo na podlagi predpisov, ki urejajo začasne ukrepe v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Pri gledališki, glasbeni in plesni dejavnosti bo obvezno testiranje nastopajočih, izjema bodo le tisti, ki so covid-19 že preboleli ali pa so se že cepili.Prav tako je od danes dovoljeno izvajanje verskih obredov na zunanjih površinah ob upoštevanju preventivnih ukrepov za zajezitev epidemije in smiselnem upoštevanju higienskih priporočil. Dovoljeno je tudi izvajanje verouka. Pri tem bo število oseb odvisno od velikosti prostora oziroma površine. Pri izvajanju verouka ne bo veljala omejitev števila oseb glede na velikost zaprtega prostora, bo pa obvezno testiranje oseb, ki ga bodo izvajali, z izjemo tistih, ki so covid-19 že preboleli ali pa so se že cepili, ter ob upoštevanju medosebne razdalje.