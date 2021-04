Vlada danes tudi o sproščanju ukrepov po vladnem semaforju

6.15 Putin v letnem nagovoru narodu o pandemiji in zunanji politiki



Ruski predsednik Vladimir Putin bo imel danes nagovor narodu. Po napovedih naj bi govoril predvsem o socialnih in gospodarskih razmerah v državi v luči pandemije covida-19. Del vsakoletnega govora pa Putin običajno nameni tudi zunanji politiki. Odnosi Rusije z Zahodom se v zadnjem času močno zaostrujejo.



6.12 Odbor DZ za gospodarstvo o ponovnem zagonu gostinstva



Odbor DZ za gospodarstvo bo danes razpravljal o problematiki ponovnega zagona dejavnosti v gostinstvu in ostalem storitvenem sektorju. Vlado naj bi na predlog poslancev LMŠ pozval, naj nemudoma sprejme posebno pomoč za gostinstvo, turizem, industrijo srečanj in preostale storitvene dejavnosti, ki so že več mesecev zaprte.



6.09 Vlada danes o epidemiji in ukrepih



Vlada bo danes na seji obravnavala epidemiološko stanje v državi, ob umirjanju epidemije covida-19 bodo govorili tudi o sproščanju ukrepov po vladnem semaforju. A tokratna seja ne bo posvečena zgolj epidemiološkim, ampak tudi drugim zadevam. Med drugim bodo po napovedi začeli obravnavo resolucije o dolgoročni podnebni strategiji do leta 2050. Sedemdnevno povprečje števila potrjenih okužb z novim koronavirusom je v torek znašalo 737, s čimer se ob 649 hospitaliziranih bolnikih država uvršča v oranžno fazo protikoronskih ukrepov. Trenutno so v državi vse regije oranžne, razen obalno-kraške, ki je rumena, in primorsko-notranjske, ki je rdeča.



Vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravje Mateja Logar je za STA dejala, da vladi niso predlagali nobenih predlogov za dodatno sproščanje. »Za zdaj se nadaljuje sproščanje glede na faze po semaforju. Glede na to, da prehajamo v oranžno fazo, se sprošča po protokolu za oranžno fazo,« je pojasnila za STA. Glede na semafor sproščanja ukrepov oranžna faza predvideva začetek pouka tudi na fakultetah in višjih šolah v omejenem obsegu, zbiranje do deset oseb, odprtje trgovin v celoti ter odprtje teras in vrtov v gostinskih lokalih. Odprli se bodo tudi študentski domovi ter sprostilo gibanje med regijami.

