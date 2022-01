V Črni gori rekorden mraz, v Grčiji kaos zaradi snega

Jug Balkana se je danes zbudil v polarnem jutru s temperaturami globoko pod ničlo. Večina držav se je znašla v primežu snežnih neviht in hudega mraza, ki povzročajo predvsem težave v prometu, poročajo tuje tiskovne agencije.

Iz večine držav južnega Balkana danes poročajo o snežnih nevihtah in izjemno nizkih temperaturah, ki so ponekod presegle rekorde. Mraz, sneg in veter so ohromili Hrvaško, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Severno Makedonijo, Črno goro, Grčijo in Turčijo.

V Črni gori rekordnih minus 33,2 stopinje Celzija

Na Hrvaškem so današnje najnižje temperature izmerili ob 7. uri v Sinju, ki so znašale minus 11 stopinj Celzija. V Severni Makedoniji je bilo najhladneje v Mavrovi Anovi in Berovem, kjer so izmerili minus 20 stopinj.

V Srbiji je bilo ob 8. uri najhladneje v Sjenici, kjer je živo srebro padlo 24 stopinj pod ničlo. Ledeno jutro se je zasvetilo tudi v BiH, kjer je Sarajevo bilo obdano z ledom, zjutraj pa so ponekod v mestu izmerili minus 17 stopinj.

V Črni gori so danes v jutranjih urah izmerili rekordno nizko temperaturo, minus 33,2 stopinje Celzija. Doslej je bila najnižja zabeležena temperatura v Črni gori izmerjena leta 1985 in je bila minus 32 stopinj Celzija.

Zasnežene Atene. FOTO: Aris Messinis/AFP

Zaradi obilnega sneženja v Atenah obtičalo 1200 avtomobilov

Tudi v Grčiji so se vremenske razmere zaostrile, saj je več tisoč voznikov zaradi obilnega sneženja v grški prestolnici Atene in v osrednji Grčiji noč preživelo v avtomobilih. Večina letov z letališča v prestolnici je bila odpovedanih, vojaške enote pa so bile napotene, da ljudi iz avtomobilov namestijo v hotele.

Okoli 1200 avtomobilov je obtičalo v snegu. FOTO: Vasilis Triandafilu/Reuters

Samo na območju Aten je davi obtičalo približno 1200 avtomobilov, so poročali grški mediji. Kaos je večinoma nastal, ker v Grčiji zimske pnevmatike na vozilih niso obvezne. Na območju Aten namreč zelo redko sneži.

V drugih delih Grčije so zaradi teže snega klonila številna drevesa, ki so nato potrgala daljnovode. Električne energije ponekod v državi še niso zmogli obnoviti. Vlada je danes odredila, da mora večina podjetij, trgovin in uradov na prizadetih območjih ostati zaprtih.

Čertrt Eminönü v Istanbulu. FOTO: Umit Bektas/Reuters

V Istanbulu podaljšali zaustavitev letov letal

Na letališču v Istanbulu so danes, prav tako zaradi slabih vremenskih razmer, ponovno podaljšali ustavitev vseh letov do najmanj 13. ure. Prvo prekinitev poletov so uvedli že v ponedeljek popoldne, a se vremenske razmere še niso izboljšale.

Prvo prekinitev poletov so na istanbulskem letališču uvedli že v ponedeljek popoldne, a se vremenske razmere še niso izboljšale. FOTO: Umit Bektas/Reuters

Istanbulski guverner Ali Yerlikaya je zaradi izrednih razmer odredil, da se zasebna vozila umaknejo s cest, medtem ko ekipe za nujne primere odstranjujejo sneg. Turške oblasti so prav tako razglasile administrativni dopust za vse zaposlene v javnih ustanovah, da bi zmanjšale obremenjenost cest.