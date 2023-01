V Dnipru še vedno iščejo več kot 20 pogrešanih

V Dnipru na vzhodu Ukrajine, ki je bil v soboto tarča ruskega raketnega napada, danes nadaljujejo iskanje pogrešanih. Teh je po zadnjih podatkih še vedno več kot 20. Doslej so reševalci sicer odstranili že 90 odstotkov ruševin stanovanjske zgradbe, ki so jo zadele ruske rakete, je danes sporočil guverner regije Dnipropetrovsk Valentin Rezničenko.

Doslej so reševalci izpod ruševin potegnili 41 mrtvih in okoli 80 ranjenih, med katerimi je 16 otrok. V bolnišnicah se zdravi 28 ljudi, mnogi pa so v kritičnem stanju. 25 jih še vedno pogrešajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih reševalnih služb so delavci od začetka reševalnih del odstranili že več kot 9000 ton ruševin stanovanjske stavbe in 41 poškodovanih avtomobilov.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad označil za vojni zločin. »Nobenega dvoma ni: vsaka oseba, ki je kriva za ta vojni zločin, bo identificirana in privedena pred roko pravice,« je dejal v rednem nagovoru v ponedeljek zvečer.

Medtem je ruski obrambni minister Sergej Šojgu obiskal območje spopadov v Ukrajini, da bi se seznanil z razmerami in vojakom podelil odlikovanja. Pri tem jih je menda pozval, naj za zmago storijo vse, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Napad v Dnipru je bil najhujši izmed sobotnih raketnih napadov ruskih sil po vsej Ukrajini, med drugim v Kijevu, Harkovu in Odesi. To so bili sicer prvi obsežni ruski napadi v novem letu in so bili večinoma usmerjeni v ukrajinsko energetsko infrastrukturo.

V luči civilnih žrtev sta tako EU kot mednarodna skupnost napad na stanovanjsko stavbo v Dnipru ostro obsodili. Švedski premier Ulf Kristersson, čigar država trenutno predseduje svetu EU, ga je prav tako označil za vojni zločin, medtem ko je tiskovni predstavnik EU za zunanje zadeve Peter Stano napovedal, da »ti zločini ne bodo ostali nekaznovani«.

V Kremlju so odgovornost za napad zanikali in dejali, da bi ga lahko povzročila ukrajinska zračna obramba.